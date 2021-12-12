Source: Russia Federal Space

#Гонец12.12.2021 10:10

Компания «Гонец» разработала комплекс мониторинга линий электропередач

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с ООО «Система» разработала программно-аппаратный комплекс мониторинга линий высоковольтных электропередач «Гонец-Импульс». В его состав входят спутниковый терминал, группа датчиков, управляющий компьютер и солнечная панель.

Представленный сервис является новым решением для бизнеса. Он представляет собой одно из ряда «коробочных» решений, разработанных компанией «Гонец» в контексте ее участия в цифровизации российской экономики. Решения адаптированы к климатическим и географическим особенностям нашей страны и позволяют использовать абонентские терминалы при температурах от −50 до +50°С.

С помощью «Гонец-Импульс» осуществляется непрерывный мониторинг, запись данных, первичная обработка данных и сеансовая передача накопленных данных на сервер заказчика. Среди прочих показателей комплекс автоматически передает из удаленных мест данные о поставленных объемах электроэнергии, что качественно улучшает ее учет.

Комплекс оснащен встроенными контролем заряда батареи, программой управления нагрузкой и является энергонезависимым. В зависимости от перечня ситуаций, обозначенных заказчиком как аварийные или требующие немедленного сообщения, миникомпьютером инициируется экстренная передача информации на спутниковый модем для скорейшей передачи данных на сервер заказчика в ближайшем окне спутниковой связи. Комплекс может быть полностью или частично перепрограммирован посредством передачи управляющего пакета с сервера заказчика на миникомпьютер платформы через спутниковый канал «Гонец».

Генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков: «Роскосмос — это не только ракеты, спутники и космонавты. Предприятия Госкорпорации активно участвуют в различных сферах социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в повседневную деятельность. Компания „Гонец“ — оператор одноименной низкоорбитальной спутниковой системы связи обладает опытом внедрения новых цифровых решений на основе спутниковых сервисов. Решения Роскосмоса для бизнеса и для людей».

Платформа способна обрабатывать и передавать данные с самых различных датчиков: датчик короткого замыкания, видеокамера, тепловизор, лазерный и электронный цифровой термометр, датчик угла наклона опоры, датчик скорости и направления ветра и др.

Технический директор ООО «Импульс» Илья Сторожев: «Наша компания совместно со Спутниковой системой „Гонец“ создала универсальный комплекс, который предназначен для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и трубопроводов. С его помощью возможна передача реальных, а не расчетных данных о событиях и/или процессах, происходящих на ЛЭП и иных объектах электросетевого хозяйства по спутниковому каналу связи „Гонец“. В случае возникновения аварийной ситуации сообщение о ней автоматически отправляется на мобильное приложение аварийной бригады с конкретными координатами участка сети. Комплекс успешно протестирован, запатентован в России и выведен на российский рынок. Надеемся на дальнейшее сотрудничество со спутниковым оператором „Гонец“ в области развития отечественных цифровых сервисов».

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