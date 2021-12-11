Пётр Бобылев: «Россия не отказывается от ископаемых видов топлива, а интегрирует низкоуглеродные технологии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 декабря. – Россия не отказывается от ископаемых видов топлива, а гармонично интегрирует низкоуглеродные технологии в процесс потребления первичных энергоресурсов, рассказал Пётр Бобылев на Международном энергетическом форуме «Инновации. Инфраструктура. Безопасность».

«Мы одномоментно не отказываемся от ископаемых видов топлива, а гармонично интегрируем низкоуглеродные технологии в процесс потребления первичных углеводородов с учетом необходимости безусловного обеспечения экономических, экологических, а главное социальных приоритетов», – пояснил он.

Замглавы Минэнерго напомнил, что доля угля в общем энергобалансе России составляет чуть более 13%. «Угольная энергетика продолжают играть существенную роль в мировой экономике – резкий отказ от угля невозможен. Сейчас мы ведем работу по синхронизации Энергостратегии России до 2035 года с Низкоуглеродной стратегией до 2050 года», – рассказал он, напомнив, Россия поставила перед собой цель – к 2060 году выйти на углеродную нейтральность.

По его словам, ключевой целью энергетического перехода является снижение эмиссии и увеличение поглощения парниковых газов.

Россия, как сторона Парижского соглашения, поддержала курс на декарбонизацию глобальной мировой экономики.

«Безусловно, развитие безуглеродных и низкоуглеродных источников энергии – это важное условие энергетического перехода любой страны и Россия не является исключением. Вместе с тем, уверен, что в ближайшие десятилетия роль традиционных источников энергии, работающих на ископаемых видах топлива, в России и мире по-прежнему будет существенна. Но это будет энергетика, учитывающая вызовы и задачи по снижению негативного воздействия как на окружающую среду, так и на климат», – отметил он.

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