К. Косачев выступил на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие проводится в период с 11 по 15 декабря в Минске и Гомеле (Белоруссия).

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие на тему «Новые реалии – новые возможности» проводится в период с 11 по 15 декабря в Минске и Гомеле (Белоруссия) под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке Правительства Москвы.

Смотрите также

Участниками форума стали более 80 представителей молодежного «крыла» организаций российских соотечественников из стран бывшего СССР, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине. Россию представляли также депутаты Государственной Думы, представители МИД РФ, Россотрудничества, Росмолодежи, неправительственных организаций и фондов, специализирующихся на работе с молодежью.

Выступая перед участниками форума Константин Косачев осветил основные направления работы Совета Федерации по поддержке соотечественников за рубежом. Вице-спикер верхней палаты парламента отметил, что теперь эта сфера входит в обновленную Конституцию Российской Федерации и, тем самым, — в число конституционных приоритетов российской внешней политики.

Константин Косачев выступил на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом

1 из 4

Константин Косачев выступил на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом

2 из 4

Константин Косачев выступил на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом

3 из 4

Константин Косачев выступил на Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом

4 из 4

Константин Косачев напомнил, что при активном участии Совета Федерации удалось добиться, в частности, увеличения в два раза финансирования Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также квоты на обучение иностранных граждан в российских вузах за счет федерального бюджета, которая вырастет с 15 тыс. до 30 тыс. человек начиная с 2023 года. «В прошлом году по инициативе Председателя Совета Федерации был установлен упрощенный порядок трудоустройства в России иностранных граждан, обучающихся в отечественных вузах. Большинство этих тем напрямую затрагивает, прежде всего, молодежную часть общин наших соотечественников в других странах, в особенности в странах СНГ», — сказал парламентарий.

Константин Косачев выразил признательность соотечественникам, внесшим реальный вклад в работу по возвращению домой российских граждан, которые оказались за пределами страны во время начала пандемии.

Он также обратил внимание, что, несмотря на ограничения, проходят такие мероприятия, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», празднования Дня русского языка.

«Мы знаем, что все это нередко проводится в условиях откровенного давления и препятствий со стороны властей, и оттого ваши усилия еще ценнее и важнее», — сказал Константин Косачев, обращаясь к участникам Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом.

MIL OSI