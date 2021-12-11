Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Космические аппараты «Экспресс» готовятся на старте – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Центр Хруничева#ИСС Решетнева#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ7

11.12.2021 11:10

Космические аппараты «Экспресс» готовятся на старте

На Байконуре продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», который запланирован на 13 декабря 2021 года в 15:07 по московскому времени. В субботу, 11 декабря, на стартовом комплексе площадки № 200 начались работы по графику первого стартового дня.

На днях совместный расчет космодрома выполнил перевозку ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса площадки № 92А-50 на техническую заправочную позицию. Там выполнена заправка компонентами топлива и сжатыми газами баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М».

Утром 11 декабря ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 200, установлена на пусковую установку № 39 и приведена в вертикальное положение. После подвода агрегата обслуживания специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. В течение нескольких дней будут проведены автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока, а также заключительные операции системы управления ракеты.

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Космические аппараты «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» — это коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса, изготовленные предприятием «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва” (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для развития орбитальной группировки Российской Федерации. Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L — диапазонах.

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Начиная с 1965 года состоялось 425 пусков различных модификаций ракеты «Протон». Применение разгонного блока «Бриз-М» в составе ракеты-носителя «Протон-М» позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на ГСО до 3,5 тонны, а на переходную орбиту более 6 тонн. Первый запуск комплекса «Протон-М» — «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.

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