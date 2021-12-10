Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Конференция10.12.2021 18:22

17-ая Молодежная конференция в ЦПК – стартовая платформа для молодых ученых

В России завершается Год науки и технологий, в число основных задач которого ставилось привлечение талантливой молодежи в научную сферу. Одним из стартовых мест, открывающим молодым специалистам дорогу в научную деятельность, является Центр подготовки космонавтов. Здесь много лет подряд проводится Молодежная конференция «Новые материалы и технологии в ракетно-космической, авиационной и других ведущих высокотехнологичных отраслях промышленности».

17-я ежегодная Молодежная конференция прошла в ЦПК с 8 по 10 декабря 2021 года. Важно отметить, что Центр подготовки космонавтов в десятый раз становится площадкой для проведения конференции, объединяя молодых, талантливых изобретателей и исследователей, испытателей и представителей профессиональных сообществ высокотехнологичных отраслей.

Мероприятие проводилось при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Торгово-промышленной палаты РФ, Союза авиапроизводителей РФ, Госкорпорации «Ростех». Организатором конференции выступили Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Российский университет управления.

На протяжении трех дней начинающие ученые, а также заслуженные общественные и научные деятели участвовали в дискуссиях, обсуждали представленные доклады, делились интересными идеями и разработками, знакомились с обширной демонстрационно-образовательной программой, организованной ЦПК.

Трехдневная программа конференции была разбита на четыре тематические секции:

1 секция. Новые материалы и технологии. Наноматериалы и нанотехнологии.

2 секция. Новые системы и устройства. Приборостроение и робототехника.

3 секция. Автоматизированные системы управления, проектирования и производства. Цифровые двойники.

4 секция. Менеджмент и экономика инноваций. Трансферт технологий.

В конференции приняли участие 33 молодых специалиста, представляющих 15 предприятий и организаций ракетно-космической и авиационной отраслей промышленности. С докладами выступили 18 человек. Победителей конкурса научных работ определил экспертный совет из специалистов ведущих предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей. Участники, занявшие два первых призовых места в каждой номинации, награждены денежными премиями. Остальные докладчики получили поощрительные призы.

Подводя итоги Молодежной конференции, на торжественной церемонии закрытия к участникам мероприятия обратился заместитель начальника Центра по научной деятельности Владимир Дубинин. Владимир Иванович вспомнил, как он сам много лет назад начинал научную деятельность и добавил, что большие открытия в науке начинаются с малого и являются результатом кропотливой и сложной работы.

Всегда желанный гость на молодежных мероприятиях космонавт Роскосмоса Иван Вагнер пожелал молодым участникам воплощения их космических идей и инициатив в результаты, важные для развития науки и технологий. Напомним, что Иван Вагнер входит в состав экспертного совета Роскосмоса, созданного по поручению генерального директора Госкорпорации для вовлечения космонавтов к работе в Научно-технических советах предприятий отрасли и использования их опыта при создании новой космической техники.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Дмитрий Курочкин обратил внимание участников конференции на то, что молодым специалистам, студентам, аспирантам, занимающимся научными разработками в высокотехнологичных отраслях промышленности, могут быть интересны системы ТПП. Дмитрий Николаевич также отметил, что благодаря поддержке ведомством развития высоких технологий, многие проекты начинающих ученых стали востребованы и заинтересовали представителей производственных компаний других стран.

ЦПК имени Ю.А. Гагарина не только открывает дорогу в космос, тем, готов работать за пределами Земли, но и становится стартом в научную деятельность для талантливых изобретателей и исследователей. В 2019 году в Молодежной конференции в ЦПК принимала участие Ольга Тищенко из филиала НПЦ АП — ПО «Корпус», г. Саратов. Тогда она не вошла в число финалистов, но, тем не менее, стала участником Всероссийского конкурса «Орбита молодежи», на котором заняла первое место. Тем самым, конференция стала стартом для ее дальнейшей деятельности, а научная работа — основой для кандидатской диссертации.

Все поступившие доклады будут опубликованы в ежегодном печатном издании «Сборник материалов Молодежной конференции» и внесены в Российский индекс научного цитирования. Авторы лучших докладов молодежной конференции традиционно получат возможность поучаствовать в финальном туре Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» в 2022 году.

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