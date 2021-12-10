Ю. Валяев провел Урок патриотизма с юнармейцами и волонтерами

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в Еврейской автономной области в рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников «Классные встречи».

В честь Дня Героев Отечества в Центре образования имени полного кавалера Ордена Славы Владимира Пеллера в рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников «Классные встречи» заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области провел Урок патриотизма с юнармейцами, волонтерами и активистами детской школьной организации «Республика МИР».

Смотрите также

Сенатор рассказал ребятам о значимых событиях в истории государства, о том, как важно сохранять историческую память, держать связь поколений.

Обсуждались подвиги героев как современных, так и времен Отечественной войны.

Также парламентарий посетил военно-патриотическую экспозицию по приглашению ее создателей в музее на базе лазертаг-клуба «Ястреб» в Биробиджанском районе.

Организаторы рассказали о вовлеченности детей и подростков в проект. Ребята помогают в качестве юных исследователей, экскурсоводов, изготавливают сами некоторые модели и макеты.

«Это выставка экспонатов, которые говорят о военной поре в целом, причем о разных событиях, разных временных промежутках – Гражданская война, Великая Отечественная война, Остров Даманский, Афганистан. Это очень познавательно, интересно, и конечно важно в плане передачи исторического наследия подрастающему поколению. Почти 1600 детей уже побывали здесь на каникулах», — отметил Юрий Валяев.

MIL OSI