Участники фестиваля «Игры ГТО» определили сильнейших в соревновании «Иду на рекорд!»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 декабря, в стенах «Белгород-арены» проходит второй соревновательный день II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». В этом году физкультурники участвуют в совершенно новом физкультурно-спортивном мероприятии «Иду на рекорд!». 49 сильнейших атлетов из 24 регионов страны демонстрируют свою суперсилу, супергибкость и суперскорость. Организатором мероприятия выступает Министерство спорта Российской Федерации.

Каждый норматив выполняют по очереди значкисты трёх ступеней – VI, VII и VIII, в каждой номинации – максимум три участника. Свои лучшие физические качества спортсмены-любители продемонстрируют в одной из трёх сложнейших категорий на выбор: «Рекордсмен ГТО»: сила, «Рекордсмен ГТО»: гибкость, «Рекордсмен ГТО»: скорость.

Одной из первых на старт вышла регулярная участница фестивалей ГТО Мария Серенкова. Уроженка Самарской области пробежала 30-метровую дистанцию за 4,4 секунды.

«Волнение, как всегда, очень сильно преобладает. Атмосфера, конечно, крутая и она ещё больше накладывает ответственность, ведь за тебя все болеют. Думаю, что могла лучше пробежать. Но в целом всё очень нравится», – сказала Мария Серенкова.

Значкисты усиленно готовились к сегодняшним соревнованиям, ведь чтобы попасть в «Книгу рекордов ГТО», атлеты должны превзойти рекордсменов 2020 года. Победители же в других номинациях автоматически будут занесены в Книгу и станут первыми рекордсменами в этих видах упражнений.

«Здесь получилось 4,20, хотя обычно я выбегаю из трёх секунд. Думаю, что в основном на результат повлияло отсутствие шиповок. Но я не расстраиваюсь, ведь это спорт и буду работать над результатом дальше», – рассказал Нурлан Исибаева из Челябинской области.

Отличный результат показал Евгений Латыпов из Ямало-Ненецкого автономного округа. С юных лет золотой значкист занимался многоборьем ГТО и даже сейчас в свои 46 лет ежедневно тренируется. Помимо этого, Евгений Акрамович обучает всех желающих гиревому спорту и полиатлону.

«Шёл к этой цели целый год. Готовился специально. Хорошо, что все четыре минуты смог продержаться. Можно было бы и последний 47-й раз сделать, но оставлю на следующий год», – говорит рекордсмен.

Лучшие физкультурники соревнований «Иду на рекорд!»

Женщины

Скорость

Бег на 30 м

VI ступень – Инна Пузик, 24 года (Самарская область) 4.29 сек.

VII ступень – Мария Серенкова, 33 года (Самарская область) 4.44 сек.

VIII ступень – Оксана Петрушина, 40 лет (Брянская область) 4.32 сек.

Женщины

Гибкость

Наклон вперёд

VI ступень – Милена Кутногорская, 20 лет (Липецкая область) 41 см.

VII ступень – Екатерина Подоплелова, 38 лет (Хабаровский край) 35 см.

VIII ступень – Ангелина Виткина, 42 года (Псковская область) 36 см.

Женщины

Сила

Сгибание и разгибание рук

VI ступень – Мария Жиляева, 28 лет (Калужская область) 132 раза

VII ступень – Вера Водолеева, 38 лет (Республика Алтай) 87 раз

VIII ступень – Наталья Дорофеева, 42 года (Республика Татарстан) 83 раза

Мужчины

Скорость

Бег на 30 м

VI ступень – Даниил Соболев, 18 лет (Брянская область) 3.85 сек.

VII ступень – Сергей Чупов, 32года (Калужская область) 4.09 сек.

VIII ступень – Павел Бичигов, 41 год (Челябинская область) 3.99 сек.

Мужчины

Сила

Рывок гири 16 кг

VI ступень – Константин Баев, 28 лет (Ямало-Ненецкий автономный округ) 143 раза

VII ступень – Александр Коротин, 39 лет (Липецкая область) 142 раза

VIII ступень – Павел Баранов, 42 года (Липецкая область) 139 раз

Мужчины

Подтягивание из виса

VII ступень – Александр Захаров, 37 лет (Тюменская область) 42 раза

VIII ступень – Евгений Латыпов, 46 лет (Ямало-Ненецкий автономный округ) 46 раз

Пресс-служба Минспорта России

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