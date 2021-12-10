Source: Russia Federal Space

#УКВЗ#диверсификация11.12.2021 01:00

УКВЗ – лауреат конкурса «100 лучших товаров России»

Товары Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») признаны лауреатом и дипломантом конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 года.

Конкурс является элементом решения задач построения национальной инфраструктуры качества на отдельных предприятиях и на территории целых регионов. На федеральном этапе конкурса предприятие Роскосмоса представляло два изделия: односекционный трамвайный вагон с долей низкого пола 100% модели 71-628 и регулятор давления газа магистральный РДМ 50-150-К.04.000. Товары признаны лауреатом и дипломантом конкурса соответственно.

Трамваи модели 71-628 — полностью низкопольные вагоны, отличающиеся уникальными конструкционными и технологическими особенностями, надежные и бесшумные. Среди преимуществ трамвая — 100% низкий пол, тележка с плавным ходом, современные медиакомплексы, система климат-контроля, экологичные материалы, примененные в салоне трамвая. Большие дверные проемы и широкие проходы между рядами удобны для перемещения маломобильных групп пассажиров и пассажиров с детьми.

Десять вагонов модели 71-628 в 2021 году уже поступили в трамвайный парк Таганрога. В 2022 году будет изготовлено еще 50 единиц. Торжественная церемония награждения предприятий Челябинской области — лауреатов и дипломантов конкурса состоялась 9 декабря 2021 года в Челябинске. Начальник опытно-конструкторского отдела — главный конструктор УКВЗ Олег Слепов награжден почетным знаком «Отличник качества» за разработку и запуск в серийное производство трамвайного вагона модели 71-628. Почетный знак является персональной наградой конкурса, присуждаемой лучшим работникам и представителям инженерно-технического персонала предприятий и организаций, товары которых стали лауреатами и дипломантами конкурса.

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