С. Митин в рамках региональной недели провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также встретился с руководством Новгородской области.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области в рамках региональной недели встретился с жителями региона и с руководством области.

Сергей Митин встретился с губернатором области Андреем Никитиным. НикитинАндрей СергеевичГубернатор Новгородской области В рамках беседы обсуждались вопросы инвестиционных проектов, привлекаемых в регион, а также законодательные инициативы, над которым в настоящее время работает сенатор.

Также состоялась встреча с председателем Новгородской областной Думы Юрием Бобрышевым. Ее участники обсудили направления взаимодействия сенатора с вновь избранным составом регионального парламента.

В ходе приема граждан по личным вопросам родители особенных детей, которые занимаются в Центре адаптивного обучения, обратились к сенатору с просьбой организации театрализованного новогоднего поздравления. «Безусловно, мы поможем. Рождество и Новый Год – это особенные дни, когда вера в чудо и надежда на лучшее должны быть у всех», — заверил сенатор.

Сергей Митин рассказал, что к нему также обратились представители общественной организации Новрыбпром, объединяющей рыбаков Новгородской области, осуществляющих ловлю рыбы в озере Ильмень. Представители отрасли выступают с инициативой изменения существующей практики выделения водных участков для вылова рыбы на озере.

Предлагаемый порядок, считает сенатор, требует всестороннего обсуждения с привлечением как регуляторов со стороны государства, так и с участием рыболовецкого сообщества. Сергей Митин и руководитель некоммерческого партнерства Новрыбпром Наталья Емельянова договорились о проведении серии совещаний и круглых столов для обсуждения вопроса.

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