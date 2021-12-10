С. Мартынов отметил важность сбережения родных языков народов России

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор в канун празднования Дня марийской письменности посетил научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл посетил научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева в канун празднования Дня марийской письменности.
Сенатор провел встречу с руководителем МарНИИЯЛИ Евгением Кузьминым. Стороны отметили высокую степень изученности марийского языка, особое внимание уделили проблеме востребованности национального языка в жизни современников.
Сергей Мартынов посетил научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
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Сергей Мартынов посетил научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
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Сергей Мартынов посетил научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
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Сергей Мартынов отметил важность сохранения идентичности марийского языка, который является универсальным инструментом не только межкультурного, но и повседневного общения в Республике. «Именно язык является душой народа, базисом в духовной составляющей любой национальности. А потому деятельность института по его сохранению и развитию имеет важнейшее значение».
Директор института познакомил сенатора с изданиями, представленными на выставке литературы, авторами которой стали ученые МарНИИЯЛИ.