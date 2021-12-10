Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Республика Беларусь#НАН10.12.2021 11:41

Сотрудничество с Белоруссией в космической сфере

В Национальной академии наук Беларуси состоялось заседание российско-белорусской рабочей группы по подготовке предложений по перечню и содержанию перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества между организациями и предприятиями Госкорпорации «Роскосмос» и НАН Беларуси.

От Госкорпорации «Роскосмос» в работе совещания приняли участие директор Департамента стратегического планирования Госкорпорации «Роскосмос» (сопредседателя совместной рабочей группы) Юрий Макаров, директор Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кем, сотрудники указанных департаментов и представители Центра Хруничева, а также Организации «Агат».

От белорусской стороны в совещании приняли участие руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь, директор Института тепло- и массообмена НАН Беларуси Олег Пенязьков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой, а также сотрудники предприятий Республики Беларусь.

Это второе заседание рабочей группы в 2021 году, существенно активизировавшее продвижение союзных программ по космической тематике после коронавирусных ограничений. Участники совещания обсудили большой перечень вопросов, затрагивающих широкий спектр сотрудничества России и Беларуси в космической области, в том числе при реализации программ Союзного государства по космической тематике. Обсуждались качество выполнения работ, новизна и различные аспекты внедрения на предприятиях России и Беларуси результатов, полученных в рамках завершенной в 2020 году программы Союзного государства «Технология-СГ».

Основное внимание в ходе работы было уделено перспективам сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и НАН Беларуси в рамках реализации Союзного государства по космической тематике. На обсуждение были вынесены концепции трех перспективных программ Союзного государства.

Первая программа под названием «Комплекс-СГ» на период 2022-2026 гг. находится сейчас в высокой степени готовности и предусматривает, в частности, создание экспериментальных технологических образцов малоразмерного космического аппарата, а в 2023-2027гг. — многоспутниковых космических систем наблюдения поверхности Земли и околоземного космического пространства. Концепция программы была одобрена постановлением Совета Министров Союзного государства от 30 ноября 2021 г. № 28.

Вторая программа «Ресурс-СГ» должна быть реализована в период 2023-2027 гг. и включает в себя решение вопросов обеспечения стойкости материалов и конструкций, бортовой аппаратуры космических средств к воздействию факторов космического пространства.

Наконец, программа «Космодозор-СГ» с периодом реализации 2023-2027гг. предусматривает создание базовых элементов систем прогнозирования возникновения лесных пожаров, идентификации их очагов, определения тенденций распространения, оценок ущерба на основе данных лесоустройства и космического мониторинга с использованием перспективной целевой аппаратуры космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Программа разработана в тесном сотрудничестве с представителями Сибирского отделения РАН.

Участники совещания заслушали ряд докладов по перспективным программам. В ходе работы также обсуждались отдельные аспекты и перспективы сотрудничества в интересах обеспечения функционирования совместной российско-белорусской орбитальной группировки КА ДЗЗ и обмена данными ДЗЗ, перспективы проведения в текущем году VIII Белорусского космического конгресса и многие другие вопросы.

В ходе работы участники совещания отметили конструктивный настрой и результативность решения ряда сложных вопросов, затрагивающих двустороннее сотрудничество России и Беларуси в космической отрасли.

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