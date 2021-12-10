Сенаторы приняли участие в Международном военно-историческом форуме, посвященном 80-й годовщине Битвы под Москвой

Source: Russia – Council of the Federation

С приветственным словом к участникам форума обратилась Председатель СФ В. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратилась с приветственным словом к участникам Международного военно-исторического форума, посвященного 80-й годовщине Битвы под Москвой и 125-летию со дня рождения маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского.

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«В ряду самых памятных страниц не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны в целом, особое место занимает битва под Москвой. Были сорваны планы «блицкрига», молниеносного захвата нашей страны. Но, главное, в сознании людей появилась уверенность в том, что непобедимого врага можно побеждать. Народ обрел веру в мощь своей страны, в свою силу», — сказала Валентина Матиенко.

Она отметила, что Победа под Москвой была одержана также и потому, что в суровые годы Красная армия сумела выдвинуть из своих рядов в кратчайшие сроки целый ряд выдающихся полководцев.

«Мы помним не только полководцев в Битве под Москвой. Но и народное ополчение — вчерашних мирных жителей, ушедших на фронт. И советские войска, не сложившие оружие в окружении, не сдавшиеся, а продолжавшие бои. Твердо знаю — мы победили благодаря патриотизму, стойкости, героизму нашего народа. Потому, что правда и справедливость были на нашей стороне», — сказала Председатель СФ.

«Уроки битвы за Москву актуальны и сегодня, в контексте той напряженной обстановки, которая сложилась в мире. Опыт стойкости, мужества, силы духа, переданный нам поколением победителей, — одно из наших преимуществ в развернувшейся борьбе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Приветствия участникам форума также направили Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин, СобянинСергей СеменовичМэр Москвы губернатор Московской области Андрей Воробьев, ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области государственные, общественные и военные деятели.

Сенаторы приняли участие в Международном военно-историческом форуме, посвященном 80-й годовщине Битвы под Москвой

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Юрий Валяев

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Валерий Усатюк

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Сергей Горняков

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Сенаторы приняли участие в Международном военно-историческом форуме, посвященном 80-й годовщине Битвы под Москвой

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Владимир Кожин

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Сенаторы приняли участие в Международном военно-историческом форуме, посвященном 80-й годовщине Битвы под Москвой

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Сенаторы приняли участие в Международном военно-историческом форуме, посвященном 80-й годовщине Битвы под Москвой

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В мероприятии в формате видеоконференции приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области члены Комитета СФ Крым Казаноков, КазаноковКрым Олиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Сергей Колбин, КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Валерий Усатюк, УсатюкВалерий Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия а также член Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков. ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области

Юрий Валяев выступил с докладом на тему «Государственный комитет обороны: орган власти чрезвычайный и эффективный».

Международный военно-исторический форум, посвященный 80-й годовщине Битвы под Москвой, проводит Министерство обороны РФ. В целях увеличения охвата аудитории участников и с учетом эпидемиологической ситуации, мероприятие проводится в онлайн и офлайн режимах.

К участию приглашены представители Администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Минобороны России, Росархива, Россотрудничества, правительств гю Москвы и Московской области, Союза городов воинской славы, ветеранских организаций, работников музеев г. Москвы, а также Московской, Брянской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Тульской и Тверской областей, корпуса военных атташе, преподавателей, учащейся молодежи, общественных и молодежных организаций, научного сообщества России и зарубежных стран.

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