Поздравление Олега Матыцина со 125-летием НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта и себя лично поздравляю Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта со 125-летием!

Университет Легфата – это уникальная кузница высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта. На протяжении всех лет своего существования вуз уверенно носит звание одного из ведущих отечественных центров спортивной науки и практики. Мощный кадровый и научно-исследовательский потенциал позволяет университету с неизменным успехом решать важные задачи по подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и способных генерировать новые идеи для развития сферы физической культуры и спорта.

За свою славную историю Университет Лесгафта воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров и журналистов. В число наиболее известных выпускников также входят заслуженные мастера спорта, победители и призёры чемпионатов Европы и мира, Олимпийских игр и других престижных соревнований.

Сегодня вуз, опираясь на богатое наследие, адаптируется к современным реалиям и активно внедряет передовые технологии в образовательный процесс.

Благодарю весь коллектив Университета за высочайший профессионализм и искреннюю преданность делу. Надеюсь, что вуз продолжит следовать своим лучшим традициям и занимать прочные позиции в системе высшего образования на отраслевом, национальном и международном уровне.

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

MIL OSI