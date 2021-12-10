Source: Russia – Council of the Federation

Лучшие работы детей будут представлены на выставке в Совете Федерации в рамках Рождественских парламентских встреч, отметила Л Гумерова.

В Москве подведены итоги Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Цели конкурса — духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение детей к традиционным ценностям, выявление новых талантов.

Смотрите также

Жюри конкурса возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви. В составе жюри — известные художники и педагоги, общественные деятели. По итогам обсуждения были определены 30 победителей в пяти номинациях.

Как отметила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан лучшие работы детей по традиции будут представлены на выставке в Совете Федерации в рамках предстоящих Рождественских парламентских встреч. Она подчеркнула, что вопросы формирования нравственных ценностей у детей и молодежи являются приоритетными для успешного будущего страны.

Сенатор напомнила, что X Рождественские парламентские встречи состоятся в конце января 2022 года в верхней палате парламента. Они пройдут в рамках XXX Международных Рождественских образовательных чтений на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

MIL OSI