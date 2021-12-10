О. Хлякина: Мы обсудили вопрос о необходимости строительства объектов здравоохранения на территории Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор провела совещание по вопросу обеспеченности жителей амбулаторной помощью.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в ходе работы в регионе провела совещание с представителями управления здравоохранения области, департаментов города Липецка, отвечающих за экономическое развитие, градостроительство и архитектуру.

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На встрече был рассмотрен вопрос обеспеченности жителей города амбулаторной помощью с учетом строительства новых жилых микрорайонов.

Сенатор отметила, что главной темой совещания стал вопрос о необходимости строительства объектов здравоохранения.

«Серьезным испытанием на устойчивость системы здравоохранения региона стала вспышка новой коронавирусной инфекции на территории области», — сказала законодатель. По ее словам, оперативное принятие и реализация управленческих решений позволили грамотно организовать работу по оказанию медицинской помощи больным с COVID — 19.

«В кратчайшие сроки в регионе был увеличен коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — добавила сенатор.

Оксана Хлякина подчеркнула, что с учетом количества пациентов многие региональные больницы и поликлиники перепрофилированы для борьбы с пандемией.

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