Source: Russia – Council of the Federation

В Волгоградской области подвели итоги работы предприятий сельского хозяйства в 2021 году и отметили лидеров агропромышленного комплекса региона.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области принял участие в подведении итогов работы АПК в 2021 году, которое прошло в Волгоградском государственном аграрном университете.

Мероприятие было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе. В нем приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, БлошкинАлександр ИвановичПредседатель Волгоградской областной Думы представители профильных органов власти, крупнейших организаций агропромышленного комплекса субъекта РФ.

Агропромышленный комплекс – один из локомотивов развития экономики страны, от которого зависит продовольственная безопасность

«Агропромышленный комплекс, и об этом говорит Президент РФ Владимир Путин, – один из локомотивов развития экономики страны, от которого зависит продовольственная безопасность и благополучие каждого гражданина. Волгоградский регион традиционно показывает качественные результаты работы агропромышленного комплекса, за что сегодня мы адресуем слова благодарности всем его участникам. Моя трудовая биография тесно связана с сельским хозяйством, поэтому могу сказать, что положительная динамика в этой сфере достигается очень серьезными усилиями, самоотверженным трудом и зачастую работой в непростых условиях», – отметил Николай Семисотов.

Николай Семисотов принял участие в подведении итогов работы АПК в 2021 году, которое прошло в Волгоградском государственном аграрном университете

Андрей Бочаров отметил, что в уходящем году регион выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Качественные результаты достигнуты благодаря использованию современной техники, взаимодействию органов власти, аграриев и ученого сообщества. Кроме того, рост объемов продукции сельского хозяйства позволил расширить экспорт в другие регионы, а также за рубеж.

По итогам встречи перед профильными ведомствами органов власти и работниками агропромышленного комплекса были поставлены задачи на 2022 год. Среди них такие, как обеспечение господдержки, развитие мелиорации, увеличение экспорта продукции и современных мощностей хранения и переработки.

Лучшим работникам и организациям АПК были вручены государственные награды и награды Волгоградской области.

MIL OSI