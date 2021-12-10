Минспорт России готовит правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг

Source: Russia Ministry of Sport

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялось рабочее совещание с представителями бизнеса с целью обсуждения проекта нормативно-правового акта «Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг», разработанного на основании введения налогового вычета на спортивные услуги.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Комитет Совета Федерации по социальной политике уделяют особое внимание разработке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг. Целесообразно усилить роль и значение требований к наличию профильного образования, прохождению переподготовки работниками физкультурно-спортивных организаций, предусмотрев действенные механизмы контроля за исполнением таких требований, в том числе используя процедуры проведения независимой оценки квалификации. Выражаю уверенность, что принимаемые нормативные документы позволят в значительной мере расширить объем рынка оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению и повысить их качество и доступность», – рассказал сенатор Совета Федерации Российской Федерации Мохмад Ахмадов.

«Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг проходит процесс оценки регулирующего воздействия. В ходе общественного обсуждения указанного проекта на площадке Рабочей группы по поддержке и развитию фитнес-индустрии при Минспорте России представители государственных и коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере фитнеса, озвучили свои предложения. После получения всех необходимых согласований документ в установленном порядке будет направлен в Правительство Российской Федерации. Основная задача – обеспечение безопасности граждан в части контроля качества предоставляемых фитнес-услуг теми организациями, которые включены в Перечень Минспорта России. Опираясь на «Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг», предприниматели смогут занять жесткую позицию по вопросу проверки сведений об образовании тренеров и быть уверенными в том, что нанимаемые сотрудники являются действительно профессионалами», – рассказал директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов.

«Министерство спорта Российской Федерации сотрудничает со всеми, кто готов к открытому и конструктивному диалогу. Во время рабочих совещаний все комментарии и предложения принимаются к сведению, а в дальнейшем прорабатываются профессиональными юристами ведомства. Только благодаря площадке Минспорта России представители фитнес-индустрии могут быть услышаны, также в части разработки правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг, которые будут отвечать интересам спортивных организаций. Утверждение «Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг» станет большим шагом в части повышения качества оказываемых населению фитнес-услуг», – подчеркнула президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Пресс-служба Минспорта России

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