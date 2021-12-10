К. Косачев и Н. Кочанова обсудили основные направления сотрудничества верхних палат парламентов России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

Рассмотрены вопросы парламентского и законодательного сопровождения реализации положений Договора о создании Союзного государства.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл находящийся в Республике Беларусь в связи с проведением Международного молодежного форума российских соотечественников, встретился с Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой.

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В ходе беседы были обсуждены основные направления сотрудничества верхних палат парламентов двух стран – участниц Союзного государства, в том числе, в рамках обновленного после выборов в Государственную Думу Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и на международных площадках.

Также рассмотрены вопросы парламентского и законодательного сопровождения реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 союзных программ, утвержденных на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 4 ноября 2021 года, и региональные аспекты этих интеграционных документов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев встретился с Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев встретился с Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Константин Косачев провел рабочие консультации по вопросам подготовки к IX Форуму регионов Россия-Беларусь

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Обсуждены практические стороны реализации проекта организации и проведения по парламентской линии совместного военно-патриотического проекта «Поезда памяти» в 2022 году, идею которого Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь высказала ранее в ходе встречи с Председателем Совета Федерации.

Затронуты вопросы подготовки к торжественному заседанию Совета МПА СНГ, которое пройдет в марте будущего года в г. Алматы (Казахстан) в связи с празднованием 30-летия Ассамблеи.

Константин Косачев провел также рабочие консультации с председателем постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым, в ходе которых были затронуты вопросы подготовки к IX Форуму регионов Россия-Беларусь.

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