Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщила о присоединении к проекту бизнес-омбудсмена Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области приняла участие в церемонии присоединения к проекту «МФЦ — общественные приемные органов власти и организаций» уполномоченного по правам предпринимателей в Ростовской области.

«С присоединением уполномоченного по защите прав предпринимателей расширяется сфера реализации проекта. Теперь и предприниматели могут получить консультации по широкому перечню вопросов, жизненно важных для них», — сообщила Ирина Рукавишникова.

«Следующий шаг по развитию этого востребованного жителями региона проекта, которого мы ждем в 2022 году, — создание мобильного приложения. С учетом присоединения к проекту бизнес-омбудсмена это будет особенно актуально, так как современные предприниматели очень мобильны», — добавила Ирина Рукавишникова.

Главная особенность проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» (ранее – «Правовая помощь онлайн») заключается в предоставлении бесплатных юридических консультаций по видеосвязи всем жителям Дона – независимо от их социального положения, статуса и места нахождения на территории области.

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