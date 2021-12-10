И. Зубарев: Почти 70 процентов расходов бюджета Карелии будут направлены на образование, здравоохранение, соцподдержку населения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятие закона о региональном бюджете на следующий год.

Почти 70 проц. расходов бюджета Республики Карелия в 2022 г. будут направлены на образование, здравоохранение, культуру, социальную поддержку населения. Бюджет региона остается социально ориентированным, отметил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти субъекта РФ Игорь Зубарев. ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия

Сенатор прокомментировал принятие депутатами Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении закона «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«В следующем году доходы бюджета запланированы в объеме 71,2 миллиарда рублей, расходы — 70,1 миллиарда рублей. Власти Республики не только не отказываются от исполнения всех своих социальных обязательств, но и вводят новые меры поддержки для жителей региона», — сказал Игорь Зубарев.

По словам парламентария, среди новаций будущего года — поддержка жителей Республики, решивших построить свой дом. Те, кто с 1 января 2019 г. по 31 августа 2021 г. уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и затем зарегистрировали объект недвижимости площадью не менее 70 квадратных метров, смогут получить единовременную выплату. Многодетные семьи смогут возместить 100 тыс. руб. за приобретенные стройматериалы, для остальных категорий сумма составит 50 тыс. руб.

«В бюджете следующего года предусмотрены средства и на поддержку сельского хозяйства — 250 миллионов рублей. Кроме этого, 28,8 миллиона рублей предусмотрены на модернизацию совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский». Предприниматели в Карелии смогут рассчитывать на субсидии. На эти цели в казне региона заложено на 2022 год 349 миллионов рублей. К сожалению, пандемия пока не отступает, многие представители бизнеса терпят убытки, без финансовой помощи не сохранить свои предприятия. И регион готов подставить им плечо», — подчеркнул Игорь Зубарев.

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