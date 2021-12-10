Е. Писарева обсудила с новгородскими энергетиками реализацию программы по замене электрических счетчиков

Source: Russia – Council of the Federation

В Новгородской области реализуется масштабная программа по замене устаревших приборов учета электроэнергии, сообщила сенатор.

В ходе региональной недели представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области встретилась с представителями энергетических компаний региона, поставляющих жителям приборы учета электрической энергии.

На мероприятии также присутствовала министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области Ирина Николаева.

В Новгородской области реализуется масштабная программа по замене устаревших приборов учета электроэнергии на «умные счетчики» в многоквартирных и частных домах

Сенатор сообщила, что в Новгородской области реализуется масштабная программа по замене устаревших приборов учета электроэнергии на «умные счетчики» в многоквартирных и частных домах. Программа реализуется в рамках исполнения требований Федерального закона. Замена счетчиков для населения бесплатна.

Во время беседы представители отрасли проинформировали, что в ходе работ представители отрасли сталкиваются с рядом проблем, требующих решения на федеральном уровне. Согласно Постановлению Правительства РФ, собственники жилья должны быть уведомлены о замене приборов учета заблаговременно, потребитель должен лично присутствовать при установке счетчиков. Кроме того, замене подлежат только неисправные счетчики или приборы учета с истекшим сроком поверки.

«По словам энергетиков, эти условия на практике сложно выполнить. Частные дома в сельской местности используются как дачи, а собственники живут в других регионах. Тем не менее сроки реализации программы сжатые, а нужно заменить десятки тысяч приборов учета», – прокомментировала ситуацию Елена Писарева.

По результатам встречи представители энергетических компаний Новгородской области передали сенатору обращения с предложениями по внесению изменений в решения Правительства РФ о замене неисправных, устаревших счетчиков, а также приборов учета с истекшим сроком поверки.

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