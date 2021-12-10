Е. Алтабаева: Бюджетом Севастополя предусмотрено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города.

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На мероприятии был принят в первом чтении законопроект «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Рассматривался также проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

«Основные параметры бюджета Севастополя запланированы с учетом преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции, поэтапного восстановления экономики и ориентированы на достижение национальных целей и развитие. Это очень важно», — сказала сенатор.

Екатерина Алтабаева приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города

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Екатерина Алтабаева приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города

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Екатерина Алтабаева приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города

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Екатерина Алтабаева приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города

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Екатерина Алтабаева приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города

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Екатерина Алтабаева приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания города

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Екатерина Алтабаева отметила, что дефицит бюджета постепенно снижается. Увеличиваются прогнозные планы налоговых и неналоговых поступлений. Кроме того, Севастополь не имеет кредитных задолженностей.

Парламентарий подчеркнула, что городской бюджет сохраняет социальную направленность. На социальную и культурную сферы предусмотрено 29,7 млрд руб., что составляет 52,8 проц. от общего объема. При этом 39,6 проц. средств будут направлены на экономику и сферу ЖКХ.

«Мы постепенно возвращаемся к показателям докризисного уровня. Важно, что бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами», — сказала Екатерина Алтабаева.

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