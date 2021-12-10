Г. Карелова приняла участие в церемонии награждения премией им. А.И. Савицкого

Source: Russia – Council of the Federation

Наград удостоились ведущие специалисты, профильные учреждения и организации, которые добились выдающихся достижений в области лечения онкологических заболеваний.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в торжественной церемонии награждения премией им. академика А.И. Савицкого, учрежденной Ассоциацией онкологов России совместно с Российским обществом клинической онкологии в 2021 году.

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Наград удостоились ведущие специалисты, профильные учреждения и организации, которые добились выдающихся достижений в области лечения онкологических заболеваний. Лауреаты были выбраны экспертным жюри на мероприятии 10 декабря в Москве.

Открывая церемонию, Галина Карелова зачитала приветственный адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга В нем отмечается, что онкологические заболевания стали проблемой глобального масштаба. «Только совместными усилиями всех вовлеченных профессиональных структур можно добиться успеха в этом вопросе. Отечественная школа всегда была на переднем крае мировой борьбы с раком, и сегодня она является одним из лидеров в теоретическом, практическом и технологическом аспектах. Фундаментальные знания и богатый клинический опыт нескольких поколений блестящих врачей, ученых, организаторов здравоохранения заложили надежную основу для текущих успехов современной российской онкологии», — подчеркивается в приветствии Председателя СФ.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетов государственной политики РФ

В свою очередь, вице-спикер СФ заявила, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетов государственной политики РФ, напомнив, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленный на снижение показателя смертности, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала и внедрение современных технологий в медицинскую практику.

«Профилактика и развитие принципов онконастороженности являются одними из важнейших задач, так как только ранняя диагностика, применение комплексных и комбинированных методов лечения позволят достичь целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным перед системой здравоохранения», — прокомментировала сенатор.

Также Галина Карелова проинформировала о совместной работе Совета Федерации с профессиональным сообществом и общественными организациями. Так, важной мерой в сфере здравоохранения, по мнению вице-спикера, стала реализуемая совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» и ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» акция «Онкопатруль». «За три года проведения акции более пяти тысяч человек из 13 субъектов Российской Федерации приняли участие в мероприятиях по диагностике онкологических заболеваний, выявлено и подтверждено 35 онкологических заболеваний, а также более 500 доброкачественных патологий различной локализации», — сообщила вице-спикер СФ.

Галина Карелова от лица Председателя Совета Федерации и от себя лично поздравила с победой лауреатов премии, а также выразила уверенность в том, что награда придаст новый импульс реализации созидательных начинаний и смелых замыслов, движению вперед к намеченным целям.

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