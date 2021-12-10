Г. Карасин: В Совете Федерации нацелены на поддержание российско-нигерийского межгосударственного взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Послом Нигерии в Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной республики Нигерии в Российской Федерации Абдуллахи Шеку. Встреча состоялась по просьбе нигерийской стороны.

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«Нигерия – один из значимых партнеров России на Африканском континенте. Мы поддерживаем многоплановые отношения во многих областях в духе подписанной в 2021 году Декларации о принципах дружественных отношений и партнерства», — отметил Григорий Карасин.

Нигерия – один из значимых партнеров России на Африканском континенте. Мы поддерживаем многоплановые отношения во многих областях в духе подписанной в 2021 году Декларации о принципах дружественных отношений и партнерства

С российской стороны было отмечено динамичное развитие сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств, которое базируется на близости подходов ко многим актуальным вопросам глобальной повестки дня, включая приверженность укреплению центральной роли ООН и ее Совета Безопасности, верховенству международного права. Сенатор выразил признательность за поддержку российских инициатив в ООН, а также наших кандидатур в ходе выборов в различные международные структуры.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-нигерийских отношений, включая активизацию политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической, энергетической и гуманитарной областях, в том числе в контексте итогов саммита Россия – Африка в Сочи в 2019 году.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Нигерия

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Особое внимание было уделено вопросу наращивания торгово-экономического сотрудничества с задействованием потенциала Межправительственной Российско-Нигерийской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Делового совета Россия-Нигерия, а также теме подготовки нигерийских национальных кадров в российских вузах.

Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеку выразил благодарность российскому руководству за всемерную поддержку и сотрудничество, а также поздравил с успешным проведением выборов в Государственную Думу. Посол также подробно проинформировал о ситуации в регионе Западной Африки, в том числе в сфере безопасности.

«Российские парламентарии готовы и дальше способствовать тому, чтобы наше взаимодействие активно продолжалось», — подчеркнул Григорий Карасин. В этой связи стороны выразили заинтересованность в делегационном обмене визитами на уровне комитетов по международным делам верхних палат российского и нигерийского парламентов в следующем году в случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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