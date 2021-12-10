В обращение поступила марка к 75-летию отечественного хоккея

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 декабря, в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 75-летию отечественного хоккея.

На ней изображены прославленные хоккеисты Анатолий Фирсов, Валерий Харламов и Валерий Васильев, которые на протяжении многих лет защищали цвета ведущих московских клубов — ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». За годы выступлений в составе сборной СССР наши хоккеисты завоевали мировую славу. Всего на троих у них семь золотых олимпийских медалей и 24 награды высшей пробы мировых первенств.

Специально к выпуску почтовой марки также изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы. На главном почтамте Москвы (ул. Мясницкая, д.26А, стр.1) сегодня можно будет приобрести марку и поставить оттиск штемпеля первого дня.

В дальнейшем почтовые марки поступят в отделения Почты России и сеть филателистических салонов «Коллекционер» по всей стране. Они будут использоваться для оплаты пересылки письменной корреспонденции, а также для пополнения филателистических коллекций.

Дополнительно будет издана художественная обложка, внутри которой — почтовая марка и сувенирные виньетки с изображением других известных советских и российских хоккеистов.

Пресс-служба Минспорта России

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