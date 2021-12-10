В. Матвиенко: Сотрудничество Совета Федерации и Правительства РФ приобрело по‑настоящему конструктивный и деловой характер

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела ежегодное совещание со статс-секретарями.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела ежегодное совещание со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. Основной темой встречи стали приоритетные направления законодательной деятельности и задачи органов государственной власти Российской Федерации в 2022 году.

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По словам спикера СФ, от слаженной работы законодательной и исполнительной ветвей власти во многом зависит эффективность государственной политики, развитие страны и благополучие граждан. «За последние годы сотрудничество Совета Федерации и Правительства РФ приобрело по‑настоящему конструктивный, деловой характер. По многим направлениям работаем уже как одна большая межведомственная команда».

В качестве примера Валентина Матвиенко привела решение задач по реализации Послания главы государства. Она отметила принятые в 2021 году законы по расширению государственной поддержки семей с детьми, внедрению принципов социального казначейства, укреплению финансовой стабильности регионов.

Спикер Совета Федерации считает результативной работу с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В частности, по итогам встречи в феврале разработана программа «Модернизация системы оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными болезнями», а также утверждена «дорожная карта» оздоровления бассейна Дона и Цимлянского водохранилища.

Касаясь борьбы с фальсификатом упакованной воды, Валентина Матвиенко напомнила, что с 1 декабря началась обязательная маркировка минеральной воды. «Обязательно будем проводить мониторинг, как маркировка скажется на качестве продукции».

Формат ежегодных совещаний со статс-секретарями подходит для того, чтобы понять, где нужна корректировка принимаемых мер или ускорение законотворческих и управленческих процессов

В целом, Председатель Совета Федерации считает, что формат ежегодных совещаний со статс-секретарями подходит для того, чтобы понять, где нужна корректировка принимаемых мер или ускорение законотворческих и управленческих процессов. «Уже реализованы шестнадцать из восемнадцати поручений, данных по итогам прошлогодней встречи».

Среди нерешённых вопросов Валентина Матвиенко упомянула законопроект об объектах культурного наследия, а также законодательное определение и разграничение понятий движимого и недвижимого имущества. «Убеждены, что нужно согласовать с субъектами объёмы выпадающих доходов их бюджетов в связи с отменой налога на движимое имущество и компенсировать их. Когда субъекты Федерации теряют ресурсы для развития, то их теряет и вся страна».

Спикер СФ обратила внимание на проблемы, связанные с подготовкой планов реализации документов стратегического развития. В качестве примера она привела затягивание разработки Плана мероприятий к Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.

Говоря о мерах по обеспечению экологического благополучия, Валентина Матвиенко сказала, что правительственный законопроект о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда уже принят Государственной Думой в первом чтении. «В то же время установленный сегодня размер штрафов для недобросовестных юридических лиц незначительный. Поэтому надо подумать над тем, чтобы штрафы для предприятий – «загрязнителей» были соразмерны с реальным нанесённым ущербом».

Председатель СФ предложила либо доработать проект новой редакции КоАП до его внесения в Госдуму и предусмотреть в нём усиление ответственности за экологические правонарушения, либо вносить изменения в действующий Кодекс.

Также Спикер СФ обозначила тему поддержки цветоводов. «Вопрос решён лишь наполовину. Для отечественных производителей цветочной продукции и её импортёров действуют равные условия. В бюджет стали поступать дополнительные доходы. В то же время до сих пор не разработана программа целостной, системной поддержки отечественных цветоводов». По мнению Валентины Матвиенко, Минсельхоз России должен подготовить соответствующую программу.

Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Валентина Матвиенко

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Галина Карелова

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Андрей Яцкин

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Николай Журавлев

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти

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Касаясь своевременной подготовки подзаконных актов, Председатель СФ считает, что важную роль может сыграть цифровизация. Она напомнила о принятом Плане мероприятий по расширению электронного документооборота между Аппаратом Совета Федерации и Аппаратом Правительства. «В Правительстве ведётся работа над «суперприложением» для федеральных органов исполнительной власти. Надеемся, что такое программное обеспечение будет доступно и для палат Федерального Собрания».

Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко отметил успешную совместную работу по законодательному обеспечению мер, направленных на повышение эффективности экономики страны в пандемийных условиях.

Важными социально ориентированными решениями, принятыми по инициативе Совета Федерации Дмитрий Григоренко назвал оптимизационный пакет по комплексу мер, направленных на совершенствование контрактной системы, подготовку и принятие изменений в законодательство в сфере сохранения и рационального использования лесов в части противодействия нелегального использования древесины, обеспечение гарантий предоставления дополнительных отпусков работников, осуществляющих уход за членами семьи с инвалидностью первой группы. Реализованы дополнительные меры по поддержке отечественного цветоводства, также принят измененный порядок рассмотрения годового отчета об исполнении федерального бюджета, чтобы было больше возможностей проводить анализ по актуальным данным.

Среди вопросов актуального взаимодействия Дмитрий Григоренко назвал реализацию концессионного соглашения с ВЭБ.РФ по созданию современного трамвайного движения в городе Таганроге, вопросы совершенствования порядка налогообложения в сфере движимого и недвижимого имущества и ряд других.

Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства предложил более активно взаимодействовать по проработке инициатив, с которыми выступают регионы РФ. Он также проинформировал, что в соответствии с «дорожной картой» к марту 2022 года произойдет переход на стопроцентный электронный документооборот, касающийся обращений сенаторов, что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников рассказал о законодательной и законотворческой работе депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Он отметил стремление депутатов повысить эффективность профильного взаимодействия с органами исполнительной власти.

По вопросам о законодательном обеспечении сохранения объектов культурного наследия в части устранения административных барьеров для собственников объектов культурного наследия на проведение работ по их капитальному ремонту и реставрации, а также финансировании музейной деятельности научных и образовательных организаций выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

«Одиннадцать лет ежегодно приостанавливается действие пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — отметила сенатор. Она призвала оперативно внести в Государственную Думу разработанный Министерством культуры РФ соответствующий проект федерального закона.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что подготовленные Министерством культуры законопроекты необходимо активно продвигать и принимать. «Это не завершение работы по совершенствованию законодательства по охране памятников, но это серьезный шаг по реставрации и ремонту многоквартирных домов, признанных памятниками культурного наследия».

Тему формирования системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов в субъектах Федерации поднял заместитель предателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Он обратил внимание на ряд актуальных направлений, среди которых — реализация соглашений о защите и поощрении капиталовложений. «Эта работа затянулась. Регионы и бизнес ждут понимания в этом вопросе».

Направления совершенствования законодательства с целью улучшения жилищных условий семей, имеющих детей, затронул председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Он также внес ряд предложений, касающихся более эффективного решения проблемы обманутых дольщиков.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров остановился на совершенствовании законодательства в сфере обращения с медицинскими отходами в части гармонизации положений об охране окружающей среды, здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. «Мы предлагаем Правительству определить ответственный уполномоченный орган, который обеспечит координацию при подготовке соответствующих законодательных и нормативных правовых актов», — сказал сенатор. Валентина Матвиенко назвала тему обращения с медицинскими отходами неновой и призвала в весеннюю сессию 2022 года продвинуться в решении этого вопроса.

Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия также коснулся вопроса законодательного регулирования обращения с продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных как источника повышения плодородия почвы и сокращения объемов выбросов парниковых газов.

Предложения по дополнительным источникам доходов субъектов Российской Федерации представил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Касаясь вопроса пресечения поставок нелегальной алкогольной и табачной продукции на территорию Российской Федерации из стран – членов Евразийского экономического союза, сенатор отметил, что потери бюджетов составляют около 100 млрд рублей. «Для пресечения контрабанды мы предлагаем алкоголь и табак отнести к стратегически важным товарам. Кроме того, необходимо ужесточить уголовную ответственность за продажу контрафактного алкоголя и использование поддельных акцизных марок, а также упростить процедуру уничтожения изъятых алкогольной продукции».

О целесообразности внесения изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» в части ограничений прав по квазиказначейским акциям и в статью Федерального закона ‎«О рынке ценных бумаг», разработанный Минэкономразвития России, рассказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Кроме того, сенатор остановился на введении в эксплуатацию информационной системы «Правовая помощь». «Бесплатная юридическая помощь и эта платформа – то, что действительно необходимо для наших граждан».

О предложениях по внесению изменений в законодательство в части социальной поддержки детей, детей-инвалидов и их законных представителей рассказала председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Одна из важных тем, отметила сенатор, закрепление бесплатного проезда в пригородных электричках детей в возрасте от пяти до семи лет. Сенатор также коснулась необходимости разработки Технического регламента на никотинсодержащую продукцию.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области рассказал о готовности регионов и муниципалитетов к вступлению в силу Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Сенатор предложил Минэкономразвития России совместно с органами государственной власти субъектов Федерации обеспечить завершение к 31 декабря 2021 года принятия федеральных, региональных и муниципальных положений о контроле (надзоре). «Временная комиссия Совета Федерации продолжит мониторинг правоприменения на уровне субъектов Российской Федерации и по его результатам представит предложения по возможной корректировке принятого законодательства и нормативных правовых актов».

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области отметил необходимость решения комплекса проблем, связанных с финансированием за счет федерального бюджета благоустройства жилых зон военных городков и закрытых административно-территориальных образований. По словам сенатора, данный вопрос проработан профильными комитетами СФ, которые подготовили соответствующие предложения в адрес Правительства РФ.

Подводя итоги совещания, Председатель Совета Федерации отметила предметный диалог и поддержала идею проводить совещания со статс-секретарями два раза в год.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатели Комитетов СФ, сенаторы РФ, представители Правительства РФ, статс-секретари министерств и ведомств РФ, руководители и представители федеральных органов власти.

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