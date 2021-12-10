В Белгороде стартовал II Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport
Сегодня, 9 декабря, в Белгороде состоялась торжественная церемония открытия II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Фестиваль станет финальной точкой в череде событий, приуроченных к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Организатором мероприятия выступило Министерство спорта Российской Федерации.
В церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин и Тарас Хтей (посол ГТО), чемпион мира по боксу Виталий Дунайцев (посол ГТО) и начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова.
Церемония началась с Гимна России в исполнении академического хора Белгородской государственной филармонии и исторического танцевального номера «Этапы развития ГТО». Затем состоялся парад участников фестиваля. Представители 39 субъектов страны торжественно пронесли флаги своих регионов. Цепочку парада замкнула команда Белгородской области – регион – хозяин II Игр ГТО. На данный момент в Белгородской области самый большой процент населения выполнил нормативы ГТО на знаки отличия в России.
Во время церемонии также состоялась презентация новой песни комплекса – «Это – ГТО». Номер сопровождался видеоклипом с советскими спортивными плакатами.
«Идея ГТО – это мотивация всех наших россиян заниматься спортом. И смотря на вас, думаю, что никто не останется равнодушным. От всей души желаю крепкого здоровья и удачи!», – обратился со сцены олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.
Местом проведения фестиваля стала «Белгород-Арена» – победитель Национальной спортивной премии – 2021 в номинации «Лучший спортивный объект России». На территории крупнейшего в Черноземье многофункционального культурно-спортивного комплекса собрались сильнейшие атлеты со всей страны. На протяжении трёх дней спортсмены-любители будут состязаться в трёх видах нормативов: гибкость, сила и скорость.
«Несмотря на то, что пандемия внесла определённые коррективы и наши трибуны пусты, ваша энергетика заряжает просто невозможно! Вы все классные и замечательные! Я желаю всем сегодня удачи и показать свои возможности на максимум. Пусть победит сильнейший», – поприветствовала участников соревнований Наталья Жигалова.
В течение нескольких дней будут определены сильнейшие физкультурники страны.
9 декабря
Отборочный этап «Гонки ГТО» среди команд
10 декабря
1. Выполнение нормативов ГТО в соревновании «Иду на рекорд!»:
• «Рекордсмен ГТО: скорость (бег на 30м)», мужчины и женщины
• «Рекордсмен ГТО: гибкость» (наклон на гимнастической скамье)», женщины
• «Рекордсмен ГТО: сила (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу)», женщины
• «Рекордсмен ГТО: сила (рывок гири 16 кг)», мужчины
• «Рекордсмен ГТО: сила (подтягивание из виса на высокой перекладине)», мужчины
2. «Гонка ГТО» для индивидуальных участников (1/4 финала)
3. Торжественная церемония награждения победителей в соревновании «Иду на рекорд!»
11 декабря
1. Финал «Гонки ГТО»
• Полуфинальный забег индивидуальных участников
• Финальные забеги команд-регионов
• Финальный забег индивидуальных участников
2. Торжественная церемония закрытия, на которой будут объявлены победители. Имена всех рекордсменов фестиваля будут вписаны в «Книгу рекордов ГТО».
Пресс-служба Минспорта России