В Белгороде стартовал II Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 декабря, в Белгороде состоялась торжественная церемония открытия II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Фестиваль станет финальной точкой в череде событий, приуроченных к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Организатором мероприятия выступило Министерство спорта Российской Федерации.

В церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин и Тарас Хтей (посол ГТО), чемпион мира по боксу Виталий Дунайцев (посол ГТО) и начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова.

Церемония началась с Гимна России в исполнении академического хора Белгородской государственной филармонии и исторического танцевального номера «Этапы развития ГТО». Затем состоялся парад участников фестиваля. Представители 39 субъектов страны торжественно пронесли флаги своих регионов. Цепочку парада замкнула команда Белгородской области – регион – хозяин II Игр ГТО. На данный момент в Белгородской области самый большой процент населения выполнил нормативы ГТО на знаки отличия в России.

Во время церемонии также состоялась презентация новой песни комплекса – «Это – ГТО». Номер сопровождался видеоклипом с советскими спортивными плакатами.

«Идея ГТО – это мотивация всех наших россиян заниматься спортом. И смотря на вас, думаю, что никто не останется равнодушным. От всей души желаю крепкого здоровья и удачи!», – обратился со сцены олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

Местом проведения фестиваля стала «Белгород-Арена» – победитель Национальной спортивной премии – 2021 в номинации «Лучший спортивный объект России». На территории крупнейшего в Черноземье многофункционального культурно-спортивного комплекса собрались сильнейшие атлеты со всей страны. На протяжении трёх дней спортсмены-любители будут состязаться в трёх видах нормативов: гибкость, сила и скорость.

«Несмотря на то, что пандемия внесла определённые коррективы и наши трибуны пусты, ваша энергетика заряжает просто невозможно! Вы все классные и замечательные! Я желаю всем сегодня удачи и показать свои возможности на максимум. Пусть победит сильнейший», – поприветствовала участников соревнований Наталья Жигалова.

В течение нескольких дней будут определены сильнейшие физкультурники страны.

9 декабря

Отборочный этап «Гонки ГТО» среди команд

10 декабря

1. Выполнение нормативов ГТО в соревновании «Иду на рекорд!»:

• «Рекордсмен ГТО: скорость (бег на 30м)», мужчины и женщины

• «Рекордсмен ГТО: гибкость» (наклон на гимнастической скамье)», женщины

• «Рекордсмен ГТО: сила (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу)», женщины

• «Рекордсмен ГТО: сила (рывок гири 16 кг)», мужчины

• «Рекордсмен ГТО: сила (подтягивание из виса на высокой перекладине)», мужчины

2. «Гонка ГТО» для индивидуальных участников (1/4 финала)

3. Торжественная церемония награждения победителей в соревновании «Иду на рекорд!»

11 декабря

1. Финал «Гонки ГТО»

• Полуфинальный забег индивидуальных участников

• Финальные забеги команд-регионов

• Финальный забег индивидуальных участников

2. Торжественная церемония закрытия, на которой будут объявлены победители. Имена всех рекордсменов фестиваля будут вписаны в «Книгу рекордов ГТО».

Пресс-служба Минспорта России

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