Всемирный день футбола: всё начинается с любительского спорта

Source: Russia Ministry of Sport

10 декабря по решению Организации Объединённых Наций (ООН) ежегодно отмечается Всемирный день футбола. Этот вид спорта объединяет миллионы людей, а для многих он давно перерос формат простого развлечения и стал неотъемлемой частью жизни. Чаще всего знакомство с футболом начинается в детстве – с игр во дворе, с секций или школы. Поэтому так важно поддерживать любительские спортивные проекты, которые увеличивают популярность и доступность футбола среди россиян. Находить такие проекты и рассказывать о них широкой аудитории помогает Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре».

Данный конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Конкурс помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники смогут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие проекта. На данный момент на сайте проекта зафиксировано уже более 1500 регистраций, причём больше всего заявок связано именно с футболом. Это ещё раз доказывает, что футбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в стране.

«Футбол – это настоящая школа жизни. Этот вид спорта не только улучшает здоровье, но и поднимает настроение, дарит позитивные эмоции, развивает ловкость, улучшает координацию. А главное – он помогает развить личностные качества, которые необходимы каждому человеку. Игра в команде, воля к победе, целеустремленность и ответственное отношение – всё это важно. Поэтому популяризация футбола среди взрослых и детей играет важную роль. И мне особенно приятно, что именно футбол стал одним из самых популярных видов спорта среди заявок второго сезона конкурса «Ты в игре», – отмечает посол федерального проекта «Спорт – норма жизни», экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

Во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» могут участвовать физические и юридические лица с онлайн- и оффлайн-проектами из сферы любительского спорта, главное – чтобы в инициативу было вовлечено не менее пяти человек. Победители в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов, а гран-при составит 1 000 000 рублей. В ходе конкурса можно не только получить грант, но и вывести свои проекты на новый уровень благодаря уникальному образовательному акселератору. Подать заявку на участие можно на сайте tyvigre.ru до 21 января 2022 года.

Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится второй раз – в прошлом году первый сезон привлёк более 2,6 тысячи участников из 85 регионов Российской Федерации, причем футбол по числу заявок был в лидерах – более 240 поданных проектов. Одним из финалистов первого сезона стал проект из Санкт-Петербурга «Футбольные мамы» – открытая платформа взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. Для участия не важны ни возраст, ни место проживания, ни доход. Такой подход отражает и международная команда футбольных мам, которая объединила более 15 тысяч участников из 20 городов России. «Футбол – вид спорта, который объединяет людей. И очень здорово, когда это можно сказать не только про дружбу, но и про семью. Мы стремимся охватить как можно больше городов, найти как можно больше единомышленников и дать возможность мамам, дети которых любят футбол, найти интересное и полезное хобби. А также – что немаловажно – получить поддержку», – говорит один из авторов проекта Эльвира Лесничая.

Среди заявок второго сезона «Ты в игре» уже есть множество спортивных инициатив, связанных с футболом – в частности, детский футбольный клуб «Лион», проект «Футболика» и школа FC «BrainStorm».

Детский футбольный клуб «Лион» – проект из Краснодарского края, который помогает развиваться детям в возрасте от трёх до четырнадцати лет. Клуб прививает здоровый образ жизни, правильные привычки, а также помогает талантливым детям найти свою дорогу в любимый спорт. «Дети переполнены энергией, поэтому важно предложить им русло, куда её можно направить и выплеснуть. И футбол здесь очень помогает. Дети находят друзей, укрепляют свое тело, а также учатся полезным навыкам, которые пригодятся им в будущем. Например, слаженной работе в команде», – отмечает создатель проекта Кирилл Минькин.

Автор проекта «Футболика» из Челябинской области Дмитрий Федосов также подчёркивает важность футбола в жизни детей. «Футболика» – это футбольная школа для детей от трёх лет, которая учитывает все особенности этого возраста. «Эксперты отмечают, что возраст с трёх до семи лет является критически важным для ребенка – именно в это время формируются как черты характера, так и костно-мышечная система. Футбол помогает укрепить тело, даёт возможность расти здоровыми, развивать свои навыки общения и находить друзей. Занятия проводятся в игровой форме, что добавляет интереса. Мы также считаем, что семейный спортивный досуг очень важен, поэтому устраиваем семейные тренировки, походы и другие активности», – говорит Дмитрий Федосов.

Ещё один участник конкурса объединяет футбол с изучением английского языка. Проект FC «BrainStorm» Дмитрия Герасимова из Санкт-Петербурга представляет собой школу, в которой прямо во время тренировок дети практикуют английский язык. «Сегодня детям бывает непросто совмещать множество секций. Поэтому такая идея – объединить спорт и изучение иностранного языка – охватывает сразу два направления. Футбол позволяет развиваться физически, учит общению и грамотному анализу ситуации, вырабатывает реакцию, а новый язык помогает детскому организму образовывать новые нейронные связи и быстрее усваивать материал», – комментирует Дмитрий Герасимов.

Поддержка спортивных инициатив и проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Номинации второго сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре» позволяют участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное – чтобы проект был не только интересен, но и полезен для людей, вне зависимости от их возраста и образа жизни. Всего второй сезон Всероссийского конкурса «Ты в игре» будет включать пять основных номинаций: «Точка старта» – для стартапов местного или регионального уровня, охватывающих до 500 участников; «Масштаб» – для проектов, реализуемых в масштабах страны с численностью участников более 500 человек; «Дети в спорте» – для инициатив, направленных на создание инфраструктуры, образовательных программ или мероприятий для детей до 14 лет; «Трансформация в спорте» – для цифровых сервисов, помогающих организовывать и анализировать тренировочный процесс, а также инновационных изобретений и устройств для практического и массового применения в области спорта; «Безграничные возможности» – для решений по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Контакты для СМИ:

Пресс-офис Всероссийского конкурса «Ты в Игре» – tyvigre@nationalpriority.ru

Наталья Бабайлова, +7 968 932 11 54

Пресс служба Минспорта России

MIL OSI