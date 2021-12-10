Б. Жамсуев: Необходимо активнее разрабатывать региональные проекты в сфере туризма Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в региональном совете по развитию туризма.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион принял участие в заседании совета по туризму, которое прошло под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края с участием представителей региональных органов власти, туристической сферы, экспертов.

Забайкалье – уникальное место, где есть свои природные особенности, религиозные и исторические памятники, богатая многонациональная культура. Все туристические бренды края пользуются популярностью среди местного населения

«Забайкалье – уникальное место, где есть свои природные особенности, религиозные и исторические памятники, богатая многонациональная культура. Все туристические бренды края пользуются популярностью среди местного населения. Важно на этих территориях развивать соответствующую инфраструктуру», — подчеркнул Баир Жамсуев.

По мнению сенатора, уже действующие туристические места обладают аутентичностью.

Баир Жамсуев

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки в регион принял участие в заседании совета по туризму, которое прошло под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова

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Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки в регион принял участие в заседании совета по туризму, которое прошло под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова

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«Известно, что на территории Агинского Бурятского округа проживает наибольший процент людей бурятской национальности, а в Красном Чикое уже несколько столетий живут семейские — старообрядцы. Благодаря своим особенностям быта они сохранили культуру и уклад жизни. И это все интересно для гостей с точки зрения развития туристических брендов», — отметил парламентарий.

Как положительный пример Баир Жамсуев привел региональный проект – ленд-арт парк «Тужи», созданный в селе Укурик Хилокского района известным художником Даши Намдаковым.

Есть необходимость в создании туристических деревень в Забайкалье, в частности, в открытии мастерской имени известного оружейника Жигжита Баясхаланова в Агинском

«Есть необходимость в создании туристических деревень в Забайкалье, в частности, в открытии мастерской имени известного оружейника Жигжита Баясхаланова в Агинском. Он возглавляет международную ассоциацию бурятских оружейников. Помещение выделено, но дело с места так не сдвинулось. Хотя мы видим, как наши ребята уезжают в другие города, но почему бы здесь не создать условия, чтобы они не только на стороне прославляли свою малую родину, но и на местах создавали свои шедевры», — сказал Баир Жамсуев.

Сенатор по итогам заседания отметил, что в условиях пандемии вся отрасль туризма пострадала, но вместе с тем, необходима более активная работа по разработке региональных проектов в сфере туризма.

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