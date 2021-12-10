А. Майоров: Нужны внутригосударственные и межгосударственные согласования в сфере нормирования показателя глицидиловых эфиров

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопрос об установлении допустимого уровня содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол» для отдельных видов товаров.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание по вопросу исполнения Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, предусматривающего установление допустимого уровня содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол» для отдельных видов товаров.

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Алексей Майоров обратил внимание, что для вступления в силу указанных нормативов необходимо внесение изменений в технический регламент Таможенного союза. Ответственными за разработку указанных изменений является соответственно Министерство сельского хозяйства РФ и Роспотребнадзор России. «Для решения этого вопроса необходимо как внутригосударственное, так и межгосударственное согласование в рамках Евразийского экономического союза, которое с соблюдением необходимых этапов и процедур, является длительным процессом», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Рабочее совещание по вопросу исполнения Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии №132 от 6 августа 2019 года

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Алексей Майоров

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Рабочее совещание по вопросу исполнения Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии №132 от 6 августа 2019 года

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Рабочее совещание по вопросу исполнения Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии №132 от 6 августа 2019 года

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Рабочее совещание по вопросу исполнения Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии №132 от 6 августа 2019 года

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Сенатор напомнил, что вопрос о необходимости нормирования показателя глицидиловых эфиров и внесения изменений в соответствующие технические регламенты поднимался неоднократно, в том числе на заседании Совета Федерации. В ходе «правительственного часа» на тему «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан».

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