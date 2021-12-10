А. Брыксин обсудил с жителями Курской области вопросы социальной сферы, медицинской помощи, физкультуры и спорта

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор провел прием граждан.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Александр Брыксин БрыксинАлександр Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках региональной недели провел прием граждан в онлайн-формате.

К сенатору обратились сотрудники учреждения обслуживания населения г. Курска «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Они попросили парламентария накануне Нового года оказать организации благотворительную помощь. На патронате учреждения находится 137 семей, где воспитывается 321 ребёнок. В основном, это малообеспеченные и неблагополучные семьи.

Александр Брыксин уже в течение нескольких лет помогает этой организации. Ранее на выделенные им средства был сделан косметический ремонт в комнатах учреждения. Сейчас парламентарий принял решение направить туда продуктовые наборы.

Кроме того, сладкие новогодние подарки от сенатора получат воспитанники Новопоселёновского школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Во время приема граждан житель Касторенского района поднял вопросы оказания медицинской помощи.

Представители Федерации дзюдо рассказали сенатору о проблеме с экипировкой спортсменов, которые представляют область в финалах всероссийских турниров. Парламентарий сообщил, что поможет в приобретении необходимого спортинвентаря.

«Сегодня в ходе приема удалось решить конкретные проблемы обратившихся ко мне курян», — подчеркнул Александр Брыксин, подводя итоги мероприятия.

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