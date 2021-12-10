Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика10.12.2021 12:42

Анна Кикина прокомментировала предложение о полете на американском корабле

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина (набор 2012 года) положительно относится к возможности выполнить свой первый полёт в космос по программе обмена на американском космическом корабле.

«О своём полёте на американском корабле я узнала недавно от руководства и была приятно удивлена этому предложению. Очень хорошо отношусь к возможности осуществить свой первый полёт в космос по программе обмена», — заявила она.

Ранее генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что принято решение отправить на Международную космическую станцию женщину-космонавта РФ Анну Кикину на американском корабле в сентябре 2022 года. По словам главы Роскосмоса, Госкорпорация рассчитывает, что она станет послом доброй воли.

«Красавица наша, космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов», — добавил он.

В настоящий момент необходимые документы для реализации этого решения проходят согласование.

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