Ю. Воробьев: Успешная реализация задачи по сохранению и приумножению лесов зависит от эффективности системы лесоуправления

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ и губернатор Вологодской области выступили с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес».

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области совместно с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области выступили с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес». Мероприятие состоялось в Вологде.

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В пленарном заседании приняли участие сенатор РФ Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, представители федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов лесного хозяйства Республики Беларусь, а также научного и бизнес сообщества.

Юрий Воробьев отметил, что вопросы сохранения и приумножения лесов являются важней государственной задачей и находятся на особом внимании руководства нашей страны. «Ее успешная реализация зависит от того насколько эффективно выстроена система лесоуправления, качественно исполняются лесные полномочия на разных уровнях, обеспечивается экономическая эффективность лесного сектора».

По словам вице-спикера СФ, решение указанной задачи возможно при реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации.

Юрий Воробьев напомнил, что в целях обеспечения реализации Стратегии с учетом интересов регионов России в Совете Федерации создан Совет по вопросам развития лесного комплекса. Первое заседание которого прошло 12 ноября 2021 года.

Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил с приветственным словом на пленарном заседании 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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Пленарное заседание 26-го Международного лесного форума «Российский лес»

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В принятом решении Совета отражены предложения по дальнейшему развитию лесной отрасли. В их числе — завершение работы по подготовке и принятию всей нормативной правовой базы, необходимой для реализации принятых федеральных законов, выделение финансирования на выполнение мероприятий по лесоустройству на землях лесного фонда в необходимом объеме, совершенствование законодательного регулирования арендных отношений в лесной сфере, повышение доступности лесных ресурсов, выработка механизмов, направленных на повышение экономической эффективности лесной отрасли и ряд других.

Совет также рекомендовал Правительству во взаимодействии с Советом Федерации, заинтересованными органами государственной власти, регионами и бизнес сообществом проработать вопрос учреждения «большого» международного лесного форума.

«Проводить такое мероприятие можно не чаще одного раза в два года. Оно могло бы стать площадкой, объединяющей лесные форумы, которые ежегодно проводятся в разных регионах нашей страны», — отметил Юрий Воробьев.

В заключении выступления он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, результатом которой станут интересные и конструктивные предложения по дальнейшему совершенствованию лесной отрасли.

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