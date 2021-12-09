Центр Келдыша на Конгрессе молодых ученых

Source: Russia Federal Space

Исследовательский центр имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в составе информационно-выставочного стенда Госкорпорации «Роскосмос» представил современный ионный двигатель ИД-200КР. Презентация двигателя организована в рамках Конгресса молодых ученых, который проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи с 8 по 10 декабря 2021 годаГенеральный директор Центра Келдыша, д.т.н., профессор Владимир Кошлаков: «Конгресс молодых ученых призван мотивировать молодежь для работы в научных проектах. На Конгрессе мы продемонстрировали ионный двигатель, предназначенный для межорбитальных перелетов, космических буксиров, а также для коррекции орбиты геостационарных космических аппаратов.В нашем институте создан экспериментальный комплекс, где проводится наземная отработка электроракетных двигателей разной мощности. Сегодня мы активно вовлекаем молодежь в процесс разработки уникальных современных технологий по двигателестроению. Это дает стимул для создания в России задела по перспективной ракетной техники».

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