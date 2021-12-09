Установка мембранного извлечения гелия из природного газа получила первую премию в области науки и техники

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 декабря 2021, 21:55

На заседании Правления ПАО «Газпром» состоялось награждение лауреатов корпоративной премии в области науки и техники за 2021 год.

Общий экономический эффект от внедрения разработок и технологий, удостоенных премии, превысил 102 млрд руб.

«Высокий уровень технологического развития компании, скорость внедрения инноваций — одни из важнейших конкурентных преимуществ „Газпрома“. На протяжении многих лет мы системно занимаемся разработкой собственных наукоемких технических решений. В тесном сотрудничестве с отечественными научными институтами и промышленностью создаем передовые технологии, которые нередко существенно опережают зарубежные образцы. Причем по некоторым видам — даже не на одно, а на два поколения. Корпоративный конкурс в области науки и техники — важная часть этой работы», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Победителем конкурса признана работа «Научное обоснование, создание и внедрение инновационной установки мембранного извлечения гелия из природных газов Восточной Сибири и Дальнего Востока». Представляющая организация — ООО «Газпром проектирование». Среди организаций-соисполнителей — ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Иркутск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Эта установка позволяет непосредственно на промысле регулировать содержание гелия в добытом многокомпонентном газе перед его подачей в газопровод. В результате в газе остается тот объем гелия, который в дальнейшем будет выделен на перерабатывающих мощностях и поставлен потребителям.

Первая в России мембранная установка введена в эксплуатацию на Чаяндинском месторождении.

Второе место заняла работа «Разработка цифрового радиорелейного оборудования связи нового поколения и его внедрение на магистральном газопроводе „Сила Сибири“». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз Томск».

Награды также получили авторские коллективы следующих работ:

— «Методология обеспечения требуемого уровня надежности трубопроводов компрессорных станций с использованием роботизированных диагностических комплексов». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз Югорск».

— «Разработка и внедрение инновационного метода ремонта скважин для сокращения выбросов парниковых газов и негативного воздействия на окружающую среду». Представляющая организация — ОАО «Севернефтегазпром».

— «Разработка и внедрение инновационных алгоритмов обработки результатов ультразвукового контроля и диагностики трубопроводов Единой системы газоснабжения на основе расчетных моделей оценки работоспособности при ремонте и эксплуатации объектов ПАО „Газпром“». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

— «Разработка и внедрение комплекса инновационных решений автоматического управления электромагнитным подвесом роторов нагнетателей, повышающих эффективность работы ГПА». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

— «Комплексные системные исследования опасных гидрометеорологических, ледовых и литодинамических явлений на сахалинском шельфе Охотского моря». Представляющая организация — ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

— «Создание цифрового пространства процедуры предквалификации». Представляющая организация — АО «Газпром закупки».

— «Комплекс научно-технических решений по повышению энергоэффективности технологии подогрева газа на ГРС». Выдвинувшая организация — ООО «Газпром трансгаз Ухта».

— «Разработка инновационной гибридной системы автономного электроснабжения САЭ-110 для удаленных объектов ПАО „Газпром“ малой мощности». Представляющая организация — ООО «Газпром недра».

Справка

Премия ПАО «Газпром» в области науки и техники присуждается с 1998 года. Она является важной составляющей корпоративной научно-технической политики, направленной на стимулирование использования инноваций в деятельности компании и обеспечение ее технологического лидерства в мировом энергетическом бизнесе.

В 2021 году на соискание премии представлены 16 работ от 23 компаний «Газпрома» и 15 сторонних организаций. Общее число авторов — 148 человек.

Представленные работы оценивались экспертной группой, сформированной из специалистов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Эксперты оценивали, в частности, актуальность, новизну и научно-технический уровень (наукоемкость) разработок, область применения, масштаб и экономическую эффективность их использования в «Газпроме», возможность коммерциализации и охраноспособность, степень применения отечественных материалов, технологий и оборудования.

Управление информации ПАО «Газпром»

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