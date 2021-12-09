Т. Сахарова отметила отличившихся добровольцев Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор вручила активистам Благодарственные письма за отзывчивость и бескорыстный труд в период пандемии коронавируса.
Сенатор РФ, представитель от законодательного органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца.
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На мероприятии состоялось награждение победителей областного конкурса «Доброволец года». Сенатор вручила Благодарственные письма волонтёрам, активно проявившим себя в период сложной эпидемиологической ситуации.
В своем выступлении парламентарий отметила вклад неравнодушных северян в борьбу с пандемией, подчеркнув, что эта общая беда сплотила многих людей в едином стремлении помочь тем, кому было особенно тяжело.
Татьяна Сахарова приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца
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Татьяна Сахарова приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца
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Татьяна Сахарова приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца
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Татьяна Сахарова приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца
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Татьяна Сахарова приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца
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Татьяна Сахарова приняла участие в торжественном мероприятии в Мурманске, приуроченном к Дню добровольца
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«Вашими добрыми делами, душевной щедростью и теплотой сердец согрет весь Кольский Север. Пусть дружная команда единомышленников прирастает новыми активистами, а светлых поступков становится только больше», — обратилась Татьяна Сахарова к представителям добровольческих объединений региона.