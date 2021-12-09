Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбитальные группировки#ГЛОНАСС09.12.2021 10:10

Технология беспилотного управления поездами на основе сигналов ГЛОНАСС

Специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработана и прошла успешное тестирование технология контроля железнодорожного транспорта и управления движением беспилотных поездов с использованием высокоточного функционального дополнения ГЛОНАСС. Внедрение и развитие этой системы в удаленных районах России откроет новые возможности навигации и позиционирования составов, включая маршруты железнодорожных подходов к Северному морскому пути.

Новое технологическое решение, разработанное в РКС, может быть использовано для создания системы контроля за движением всего подвижного железнодорожного состава в России и за пределами страны. Основой системы станут навигационно-информационные сервисы и аппаратно-программные средства отечественной широкозонной системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ-КФД), которые предоставляют пользователям высокоточные навигационные данные ГЛОНАСС. Возможности системы позволяют интегрировать в общий контур управления космические навигационные данные, цифровые модели железнодорожной инфраструктуры и информацию, передаваемую с подвижного состава.

Руководитель дирекции проектов навигационных и геодезических технологий — заместитель генерального конструктора РКС Петр Терновой: «Для оценки и подтверждения возможности использования СДКМ-КФД на железнодорожном транспорте были проведены натурные испытания системы на станции Лужская-Сортировочная Ленинградской области. Результаты подтвердили заданную точность системы в 50 сантиметров.На ближайшее время запланированы исследования и проработка технических решений по использованию сервисов СДКМ-КФД для реализации технологии интервального регулирования движения составов — так называемой виртуальной сцепки. Это схема движения, когда группа попутно следующих поездов управляется как единый объект, составы связаны при помощи координатного регулирования через защищенный радиоканал передачи данных. Результаты станут основой создания системы управления движением беспилотных поездов».

Заявленные точностные характеристики системы СДКМ-КФД, подтвержденные в ходе испытаний, открывают возможность ее дальнейшего широкого внедрения на железнодорожных перевозках, что в перспективе даст ощутимый экономический эффект грузоотправителям. Технология поможет с большей точностью контролировать график движения грузовых и пассажирских поездов и использования подвижного состава, в том числе и при его следовании за рубежом, а также сигнализировать о всех несанкционированных перемещениях отдельных вагонов и целых составов. Кроме того, железнодорожники смогут более точно отслеживать местоположения опасных и ценных грузов, наблюдать за маршрутами восстановительных и пожарных поездов, ремонтной и строительной техники.

Новая система также открывает возможности для управления беспилотными поездами, что особенно актуально для обеспечения железнодорожных подходов Северного морского пути. Для этого проводится ряд экспериментов по определению качества сигнала СДКМ-КФД на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Первые результаты тестирования подтвердили заданную точность системы.

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