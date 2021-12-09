Телефонный разговор с Президентом ЮАР Сирилом Рамафозой

Source: President of Russia – Kremlin

Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса «омикрон». Достигнута договорённость о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования.

Сирил Рамафоза Рамафоза СирилПрезидент Южно-Африканской Республики выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

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