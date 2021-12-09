С. Михайлов: Литература играет особую роль в сохранении исторической памяти региона

Source: Russia – Council of the Federation

Роман-эпопею «Забайкальцы» переиздали в рамках проекта «Литература Забайкальского края» в серии «Сибириада».

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти от Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в презентации нового издания романа-эпопеи «Забайкальцы» Василия Балябина, которая прошла в Чите.

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В мероприятии участвовали министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович, депутат краевого Законодательного Собрания Алексей Саклаков, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Забайкальскому краю Алексей Соловьёв, директор Забайкальской краевой библиотеки им. А. С. Пушкина Елена Сивцова, казачий генерал Сергей Бобров, помощник главы администрации края по вопросам казачества Михаил Колосов.

Сенатор напомнил, что роман-эпопея Василия Балябина «Забайкальцы» удалось переиздать благодаря проекту «Литература Забайкальского края» в рамках популярной серии «Сибириада» издательства «Вече». «История Забайкалья неразрывно связана с таким важным периодом, как гражданская война начала ХХ века, которая не обошла территории Забайкалья. Произведение Василия Балябина отлично отражает эти значимые исторические события. Благодаря его роману-эпопеи «Забайкальцы» мы можем познакомиться с жизнью и бытом забайкальского казачества в эти непростые и сложные годы, ставшие переломными для всех жителей страны», — отметил сенатор.

Сергей Михайлов подчеркнул, что «Забайкальцы» стали не первой переизданной забайкальской литературой в серии книг «Сибириада». Ранее по инициативе сенатора были опубликованы новые издания произведений «Знамя Победы», «1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска» Александра Маковкина и «Нерчинская каторга. Воспоминания бывшего начальника конвойной команды» Геннадия Чемоданова. «Экземпляры переизданных книг были распределены по районным библиотекам края. Роман «Забайкальцы» также передадут в библиотечные фонды региона. Благодаря проекту «Литература Забайкальского края» современное поколение получило новую возможность прикоснуться к истории родного края», — сказал парламентарий, добавив, что успешная реализация проекта — результат совместной работы министерства культуры региона и администрации губернатора Забайкальского края.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем также приняли участие забайкальские историки, филологи, районные библиотеки, учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты высших и средних учебных заведений.

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