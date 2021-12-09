С. Колбин: В Севастополе закон о бесплатной замене электросчетчиков реализуется в полном объеме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание с директором компании-поставщика приборов учета.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в ходе рабочей поездки в регион провел совещание с директором компании «Севэнергосбыт» Русланом Борягиным.

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«Исполняя поручение Председателя Совета Федерации, встретился с руководством энергетической компании-поставщика приборов учета электрической энергии в Севастополе, чтобы выяснить, как выполняется закон, согласно которому работы по установке и замене приборов учета электроэнергии проводятся бесплатно для населения. Выяснилось, что закон реализуется в полном объеме», — сказал сенатор.

Он пояснил, что речь идет о законе о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации. По словам Сергея Колбина, руководитель «Севэнергосбыта» доложил, что бесплатные для населения работы по установке или замене приборов учета производятся с нарастающей динамиков. Если в 2020 году бесплатно установлено около пяти тысяч приборов учета, то за десять месяцев 2021 года – более 20 тысяч.

Сергей Колбин в ходе рабочей поездки в регион провел совещание с директором компании «Севэнергосбыт» Русланом Борягиным

Сенатор отметил, что при проведении бесплатной плановой замены приборов учета была развернута широкомасштабная информационная кампания, целью которой было проинформировать граждан о положенной потребителю бесплатной услуге. «Уведомление граждан через СМИ, в информационных материалах, при посещении квартир контролерами приборов учета в личных беседах также предотвратили деятельность мошенников и навязывание незаконной замены счетчиков с взиманием оплаты с граждан. За период 2019 – 2021 г. г. не было ни одного случая подобных действий, не поступило ни одной жалобы».

«Можно отметить, что благодаря Федеральному закону снижена финансовая нагрузка на население, а грамотное информированию жителей о доступной им услуге привело к исключению злоупотреблений со стороны недобросовестных компаний – продавцов приборов учета», — сказал Сергей Колбин.

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