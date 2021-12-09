Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Геопортал09.12.2021 11:23

Снимки из космоса теперь доступны в режиме online

Госкорпорация «Роскосмос» обновила геопортал данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — теперь фотоснимки из космоса доступны в режиме online для любого потребителя космической информации. На сегодняшний день в Федеральном фонде данных ДЗЗ хранится более 4 Пб данных с российских космических аппаратов. К ним можно получить доступ в круглосуточном режиме. Соответствующие изменения в части определения, назначения и предоставления данных были внесены в Закон о космической деятельности Российской Федерации в 2018 году.

Заказ данных дистанционного зондирования Земли производится с использованием нового геопортала Госкорпорации «Роскосмос», который сочетает в себе средство просмотра космических снимков земной поверхности и средство поиска или заказа данных из фонда. Обновленный геопортал имеет интуитивно понятный интерфейс с возможностью проведения групповых операций, а также возможность «вырезки» необходимого района интереса, удобный поиск и отображение сплошных покрытий. Обработка космических данных новым программным комплексом осуществляется автоматически и дает возможность получения готовой продукции в личном кабинете.

Геопортал отличает высокая скорость исполнения заказа (от нескольких минут до 10 рабочих дней с момента оформления заявки), а также возможность заказа данных физическими лицами и оплата omline. Оперативное оформление заказа данных юридическими лицами осуществляется по договору-оферте. Основными потребителями российских данных дистанционного зондирования Земли традиционно являются органы государственной власти Российской Федерации. На сегодняшний день данные из фонда используются в основном федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов России.

С учетом возможностей нового геопортала и доступности российских данных космической съемки можно рассчитывать, что доля предоставления данных физическим лицам будет увеличиваться.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко: «С целью расширения возможностей использования данных дистанционного зондирования Земли, получаемых с российских космических аппаратов, фонд интегрирован с другими информационными системами, в том числе с Банком базовых продуктов межведомственного использования и порталом уникальных отраслевых цифровых сервисов на основе данных ДЗЗ, разработанных в рамках реализации проекта „Цифровая Земля“. Сейчас проводится эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости с участием Росреестра и Министерства цифрового развития и эксперимент по созданию единой системы мониторинга реализации нацпроектов с участием федерального казначейства Российской Федерации».

Со спецификацией программных интерфейсов для работы с Фондом данных дистанционного зондирования Земли можно ознакомиться на сайте.

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