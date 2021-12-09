Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#CubeSat#Дежурный по планете#УниверСат09.12.2021 17:38

Роскосмос в 2022 году запустит 20 «кубсатов» в рамках образовательных проектов

Госкорпорация «Роскосмос» в 2022 году планирует запустить около 20 микроспутников («кубсатов») и малых космических аппаратов (МКА) в рамках совместных партнерских проектов с образовательными организациями. В том числе запланирован запуск 16 спутников формата «кубсат» в рамках проекта Space-П (программа «Дежурный по планете»). Запуски будут осуществлены на ракете-носителе «Союз-2» с космодрома Байконур. Их оператором выступит российская компания «Главкосмос Пусковые Услуги», входящая в Роскосмос.

Кроме того, в 2022 году с космодрома Восточный запланирован запуск четырех малых космических аппаратов разработки ведущих российских вузов в интересах тематического заказчика Росгидромет: МКА «Авион Калуга 650» (МГУ имени М.В. Ломоносова), «Норби-2» (Новосибирский государственный университет), «Ярило» № 3 и № 4 (МГТУ имени Н.Э. Баумана). Разработанные аппараты оборудованы новейшей прецизионной гелиогеофизической аппаратурой для мониторинга Солнца и космической погоды.

Госкорпорация «Роскосмос» проводит системную политику по формированию интереса российской молодежи к космической деятельности нашей страны и космонавтике в целом. С этой целью Роскосмос реализует образовательные и популяризаторские проекты, направленные на содействие профессиональному самоопределению, развитие технических способностей детей и молодежи во взаимодействии с образовательными партнерскими организациями.

Так, в Госкорпорации «Роскосмос» с 2019 года успешно реализуется программа «УниверСат» по запуску малых научно-образовательных космических аппаратов «УниверСат» разработки ведущих российских вузов. На сегодняшний день кластер МКА программы «УниверСат» является самым большим кластером российских космических аппаратов формата CubeSat.

Еще одним из знаковых научно-образовательных проектов, реализуемых Российским движением школьников при поддержке Роскосмоса, стал проект Space-П. В рамках данного проекта отработана технология разработки и производства малых космических аппаратов на отечественной цифровой платформе и формирование на орбите группировки спутников формата CubeSat 3U с целью вовлечения молодёжи школьного возраста в космические технологии.

Так, дочерней организацией Главкосмоса — Главкосмос Пусковые Услуги (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в 2021 году во время пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» были запущены три научно-образовательных космических аппарата — первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ», МКА Кубсат 3U Образовательного центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также МКА Кубсат 6U ОрбиКрафт-Зоркий.

В 2018 году был реализован образовательный проект, в рамках которого по поручению Президента Российской Федерации был осуществлен запуск первых школьных научно-образовательных спутников «СириусСат-1» и «СириусСат-2» Образовательного Фонда «Талант и успех». Спутники были запущены в ходе внекорабельной деятельности космонавтов на МКС и проработали на околоземной орбите более двух лет.

Всего в течение нескольких ближайших лет Роскосмос сформирует на околоземной орбите группировку более чем из 100 «кубсатов», которая будет способствовать реализации образовательных программ во всех областях космических технологий.

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