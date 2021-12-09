Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#OneWeb09.12.2021 22:30

Пятисотый двигатель СПД-50M собран в ОКБ «Факел»

В опытном конструкторском бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») собрали юбилейный пятисотый по счету двигатель СПД-50М для космических аппаратов OneWeb. Низкоорбитальная спутниковая группировка OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной Интернет в любой точке нашей планеты.

Назначение двигателей СПД-50М — коррекция орбиты и ориентация спутника. При массе 1,29 кг и тяге 16 мН ресурс работы данного двигателя составляет более 3000 часов, а по числу включений — более 11 000. Его применение в составе малых космических аппаратов позволяет увеличить долю массы целевой аппаратуры и срок активного существования на орбите, за счёт чего значительно повышается эффективность нахождения двигателя в открытом космосе.

Двигатели СПД-50M поставляются для проекта низкоорбитальной группировки Oneweb. Первые шесть спутников OneWeb отправились в космос с космодрома в Гвианском космическом центре на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года были выведены 34 аппарата, 21 марта — еще столько же. Впервые с Восточного OneWeb запустили в середине декабря 2020 года — тогда были выведены 36 аппаратов. Затем запуски с нового российского космодрома состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура — 22 августа и 14 сентября 2021 года. 14 октября состоялся 11-й пуск по программе OneWeb. Еще сотни спутников, оснащенных двигателями производства ОКБ «Факел», предстоит запустить в ближайшие несколько лет.

Директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков: «14 октября разгонный блок „Фрегат“ вывел 36 спутников на целевую круговую орбиту на высоте 450 километров. Очень отрадно осознавать тот факт, что дальнейший переход на рабочую орбиту на высоту 1200 километров спутники OneWeb осуществят именно с помощью двигателей СПД-50М».

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ОКБ «Факел» — одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей в коммерческом и государственном сегментах рынка. Доля в мировом производстве двигателей для космических аппаратов составляет около 10%.

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