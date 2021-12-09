Правление утвердило Комплексную программу перевооружения и реконструкции систем управления технологическими процессами до 2027 года

Source: Gazprom in Russian
Релиз
9 декабря 2021, 21:35
Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную целевую программу технического перевооружения и реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы.
Программа нацелена на дальнейший рост уровня автоматизации и качества управления производственно-технологическими процессами на предприятиях Группы. Это вносит значимый вклад в поддержание надежной работы объектов Единой системы газоснабжения России.
Документ, в частности, предусматривает дальнейшее оснащение газотранспортных, распределительных, добычных и перерабатывающих мощностей современными системами телемеханики и автоматизированными системами управления. Кроме того, планируется реконструкция и модернизация уже действующих систем управления для расширения их функциональных возможностей.
Отмечено, что оборудование для автоматизации, которое будет внедряться на объектах транспорта, подземного хранения и добычи газа, разработано и произведено отечественными предприятиями.
Перспективное направление работы — внедрение передовых технологий. В числе проектов — создание цифровых платформ для повышения эффективности производственных процессов.
Профильным подразделениям поручено использовать программу в качестве основы при подготовке предложений по формированию годовых и среднесрочных инвестиционных программ ПАО «Газпром» в части технического перевооружения и реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов компании.
Справка
В настоящее время в «Газпроме» действует комплексная целевая программа на 2017–2021 годы.
Ее реализация обеспечила высокий уровень автоматизации и надежное функционирование технологических объектов ПАО «Газпром».
Управление информации ПАО «Газпром»
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