Правление утвердило Комплексную программу перевооружения и реконструкции систем управления технологическими процессами до 2027 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 декабря 2021, 21:35

Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную целевую программу технического перевооружения и реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы.

Программа нацелена на дальнейший рост уровня автоматизации и качества управления производственно-технологическими процессами на предприятиях Группы. Это вносит значимый вклад в поддержание надежной работы объектов Единой системы газоснабжения России.

Документ, в частности, предусматривает дальнейшее оснащение газотранспортных, распределительных, добычных и перерабатывающих мощностей современными системами телемеханики и автоматизированными системами управления. Кроме того, планируется реконструкция и модернизация уже действующих систем управления для расширения их функциональных возможностей.

Отмечено, что оборудование для автоматизации, которое будет внедряться на объектах транспорта, подземного хранения и добычи газа, разработано и произведено отечественными предприятиями.

Перспективное направление работы — внедрение передовых технологий. В числе проектов — создание цифровых платформ для повышения эффективности производственных процессов.

Профильным подразделениям поручено использовать программу в качестве основы при подготовке предложений по формированию годовых и среднесрочных инвестиционных программ ПАО «Газпром» в части технического перевооружения и реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов компании.

Справка

В настоящее время в «Газпроме» действует комплексная целевая программа на 2017–2021 годы.

Ее реализация обеспечила высокий уровень автоматизации и надежное функционирование технологических объектов ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI