Поздравление В. Матвиенко с Днем Героев Отечества

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые, проявляя мужество и доблесть, внесли неоценимый вклад в защиту нашей Родины, ее укрепление, развитие и процветание. Своими ратными делами и трудовыми подвигами они прославили наше многонациональное Отечество, вписав новые страницы в его уникальную историческую летопись. В ряду героев Советского Союза, героев Российской Федерации, героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, кавалеров ордена Святого Георгия — представители разных профессий и поколений: ветераны войн и молодые бойцы, талантливые ученые, бесстрашные исследователи, покорители космоса, выдающиеся организаторы производства, заслуженные строители. Их имена навсегда останутся для нас нравственным ориентиром, образцом духовной силы, примером бескорыстного служения своей стране и народу для воспитания молодежи в духе преданности и любви к Отчизне.

Каждое время рождает своих героев. Пусть все, кто сегодня удостоен высокого звания Героя Отечества, несут его с честью! Пусть новые поколения граждан нашей великой страны будут продолжателями лучших традиций патриотизма!

Желаю всем мира, добра и благополучия!

В.И. МАТВИЕНКО

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