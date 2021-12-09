Обращение в честь Дня Героев Отечества

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества.

Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.

Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю.

Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу. Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить.

Советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа. Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя себя, своей жизни защищал наше Отечество. Каждый из них герой.

И, конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам, всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова – медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия.

Очень важно, что такую преемственность видят, понимают молодые люди, что для них любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становится надёжной и прочной основой в жизни.

В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, даёт силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство. Убеждён, так будет во все времена.

С праздником вас! С Днём Героев Отечества!

MIL OSI