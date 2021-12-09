На средства «Газпрома» построена новая школа-детский сад в п. Большое Голоустное Иркутской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 декабря 2021, 20:40

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Стороны высоко оценили стратегический характер сотрудничества компании и региона. Отмечено, что «Газпром» продолжает активно обустраивать Ковыктинское месторождение — базовое для Иркутского центра газодобычи. В настоящее время здесь идет эксплуатационное бурение, строительство инфраструктурных объектов.

Ведется сооружение участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии. По территории Иркутской области проходит 635 км этого участка, из них более половины уже сварено, уложено и засыпано.

Еще одна тема встречи — перспективы газификации региона. В сентябре текущего года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В настоящее время идет подготовка к ее реализации.

На совещании было отмечено участие «Газпрома» в социально значимых проектах региона. В частности, компания направила финансирование на сооружение детского сада и общеобразовательной школы в п. Жигалово. Кроме того, за счет средств «Газпрома» построена школа-детский сад на 110 мест в п. Большое Голоустное Иркутского района. Она заменит сельскую школу, сгоревшую в ноябре 2020 года.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Подписана Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

В 2007–2009 годах «Газпром» построил магистральный газопровод к г. Братску, межпоселковые газопроводы к поселкам Зяба и Гидростроитель.

Программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы предусматривает завершение строительства магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения до п. Жигалово, включая газораспределительную станцию, а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода до п. Жигалово и строительство сетей газораспределения в Жигаловском районе Иркутской области. Инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 20,6 млрд руб.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки. Кроме того, в г. Иркутске возведен современный водноспортивный комплекс. В г. Тулуне открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом в рамках оказания помощи по восстановлению города после наводнения 2019 года.

«Газпром» также оказал содействие строительству кафедрального собора в честь Рождества Христова с духовно-просветительским центром в г. Братске.

Управление информации ПАО «Газпром»

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