Названы лауреаты Национальной спортивной премии 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

8 декабря в столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год. Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Участниками и гостями церемонии стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.

В адрес номинантов и гостей мероприятия было озвучено приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его зачитал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В приветствии, в частности, говорится:

«Сегодня талантливым атлетам – победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам, представителям средств массовой информации, меценатам и благотворителям будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой. Убежден, что такие масштабные, праздничные мероприятия очень важны. Они предоставляют отличную возможность выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, популяризацию ценностей физической культуры, активного, здорового образа жизни. Кто своими успехами вдохновляет других на покорение новых вершин, служит примером для молодежи. Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры. И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы. Желаю вам здоровья, удачи и всего наилучшего».

С поздравительным словом обратился Дмитрий Чернышенко:

«Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником. Наша большая дружная спортивная семья отмечает сегодня прославленных спортсменов, тренеров, представителей спортивной индустрии, федераций, даже целых регионов. Действительно, это особенный год – у нас рекордное количество номинантов. Сегодня жюри в непростой ситуации – выбор предстоял трудный. Правительство делает всё, для того чтобы создать условия для развития спорта в нашей стране, согласно Поручению Президента – чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно и регулярно занимались спортом. Национальная спортивная премия как нельзя лучше популяризирует спорт!».

Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в своём приветственном слове отметил: «Для меня огромная честь и удовольствие – быть с вами здесь сегодня. В этом году премия особенная – для нашей страны был успешный олимпийский год, были яркие победы наших теннисистов, радовали нас и паралимпийцы. Мы с надеждой смотрим в год следующий – тоже олимпийский. Переживаем за наших представителей зимних видов спорта.

У нас установилась традиция – Национальная премия проводится в двенадцатый раз. И интерес к нашему мероприятию как никогда высокий. В течение двух лет у нас не было такого активного празднования. В этом году у нас поистине выдающиеся достижения как в спорте, так и в подготовке кадров и развитии регионов. Благодарен прежде всего Президенту и Правительству за всю оказанную поддержку. Хочу выразить признательность Правительству Москвы, Ирине Александровне Винер-Усмановой за гостеприимство. Также выражаю искреннюю признательность всем субъектам Российской Федерации, руководителям федераций и общественных объединений, нашим партнёрам. Сегодня мы показали наше единство. Уверен, что мы и дальше будем двигаться только вперёд!».

Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 млн рублей.

Лауреатами Национальной спортивной премии 2021 года стали:

Номинация «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта)

Категория «За многие годы работы на благо развития спорта в стране»

Ирина Винер-Усманова – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Её воспитанницы: двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Юлия Барсукова, серебряные призёры Игр Яна Кудрявцева, Ирина Чащина, Дарья Дмитриева, Дина Аверина, шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова и многие другие.

Номинация «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»

Категория «Лучший субъект Российской Федерации»

Кемеровская область

В 2021 году на территории региона проведены два международных спортивных соревнования, 13 всероссийских соревнований, в которых приняли участие около 3400 спортсменов. Построены и введены в эксплуатацию новые физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные объекты. В 2021 году для жителей Кемеровской области были реализованы проекты Квест «Равнение на ГТО» и «Кузбасская спортивная школьная лига». Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Кемеровской области, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составляет 67,9%.

Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху»

Категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, Самарская область

Центр создан в 2015 году. За время работы протестировано около 17 тысяч человек, более пяти тысяч получили знаки отличия. Центр ведёт активную работу по популяризации и привлечению к выполнению нормативов ГТО обучающихся, трудовые коллективы, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Максимальную эффективность по популяризации ГТО показала работа со спортивными школами и крупнейшими предприятиями города.

Номинация «Надежда России»

Категория «Спортивная школа года»

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева», Республика Северная Осетия – Алания

Школа была основана в 2010 году, а в 2011-м ей был присвоен статус школы олимпийского резерва. За время работы были подготовлены спортсмены высокого класса, чемпионы и призёры Олимпийских игр, мира и Европы.

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (МБУ «СШОР «Заря»), г. Дзержинск, Нижегородская область

В школе организованы занятия по плаванию, лёгкой атлетике, в том числе среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Численность учащихся во всех отделениях СШОР составляет более 500 человек. Отделение инвалидного спорта посещают около 50 человек.

Номинация «За служение спорту»

Категория «За вклад в развитие физической культуры и спорта»

Сергей Левушкин – доктор биологических наук, профессор, директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТнаучных трудов, 25 монографий в области комплексного контроля в спорте, современных технологий и компьютерных экспертных систем оценки и коррекции физического состояния человека и управления физической тренировкой. Стаж вузовской научно-педагогической деятельности – 33 года.

Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

Категория «Лучший журналист»

Евгений Богатырёв – главный редактор старейшего в России спортивного издания – журнала «Физкультура и спорт», член Евразийской академии кино и телевидения, член Союза кинематографистов России. С 2000 года по настоящее время представляет Россию в Международной федерации кино и телевидения. В спортивной печати с 1971 года.

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

«Спорт24» – интернет-портал о российском и мировом спорте. Предлагает пользователям новости и статьи, интервью со спортсменами, онлайн-трансляции, видеосюжеты, аналитику и прогнозы. Занимает первое место по просмотрам видеоконтента в YouTube. Топ-3 по цитируемости. Топ-10 по аудитории.

Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)

Категория «Лучший спортсмен»

Александр Кузюков – двукратный паралимпийский чемпион Токио по фехтованию на колясках, трёхкратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России.

Категория «Лучшая спортсменка»

Валерия Шабалина – трёхкратная паралимпийская чемпионка Токио по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Категория «Лучший тренер»

Юрий Назаренко – главный тренер паралимпийской сборной по плаванию спорта лиц с ПОДА. Под его руководством паралимпийская команда России по плаванию завоевала 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей на Играх в Токио.

Номинация «Спорт для всех»

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

Дмитрий Яксонов – учитель физической культуры ГБОУ СО «Лицей», с. Хрящевка Ставропольского района Самарской области. Создал спортивный клуб «НИКА» – организацию, которая объединила в себе любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Стаж работы – 24 года.

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

Наталья Тагиева – тренер по тхэквондо ГТФ МБУ «Спортивная школа единоборств города Ставрополя Ставропольского края». В рамках общероссийского проекта «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» проводит физкультурные занятия с различными категориями граждан. Стаж работы – 18 лет.

Номинация «Спортивный объект России»

Категория «Лучший объект спорта»

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Белгород-арена». Это самое крупное культурно-спортивное сооружение Черноземья и современный центр для проведения мероприятий любого уровня и формата: спортивных мероприятий, шоу, концертов, конгрессов, семинаров, тренингов, презентаций и выставок. «Белгород-Арена» вмещает до 10 тысяч зрителей, возможно проведение соревнований по 50 видам спорта.

Номинация «Спортивная солидарность»

Категория «За укрепление международных спортивных отношений»

Владимир Сальников – четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, четырёхкратный чемпион мира, установил более 20 мировых рекордов, заслуженный мастер спорта СССР. Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA).

Номинация «Гордость России»

Категория «Спортсмен года»

Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион Токио по плаванию, серебряный (Токио-2020) и бронзовый (Рио-де-Жанейро-2016) призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. Первый российский спортсмен, выигравший олимпийское «золото» в плавании в бассейне в XXI веке.

Категория «Спортсменка года»

Светлана Ромашина – двукратная олимпийская чемпионка Токио по синхронному плаванию, первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 21-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Категория «Тренер года»

Дмитрий Глотов – старший тренер сборной команды России по фехтованию. Его ученица – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве Софья Великая. Под руководством тренера на Играх в Токио Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина завоевали «золото» в командных соревнованиях, София Позднякова стала чемпионкой в личном турнире.

Награды лауреатам Национальной спортивной премии вручили: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко; Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; почётный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Алексей Кулаковский; заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова; председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко; председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев; депутат Государственной Думы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина; президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович; президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв; пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя Правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко; четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов; трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва; трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев; 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Рима Баталова; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова; олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили; чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Николай Валуев; первый заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» Иван Матвеев, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В концертной части церемонии выступили Юлия Савичева, Александр Панайотов, Денис Майданов, хор Турецкого, Лев Лещенко.

Мероприятие провели ведущая, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI