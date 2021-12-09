Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption). В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. В марте 2006 года Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована в России.

В Министерстве спорта Российской Федерации утверждён План противодействия коррупции на 2021-2024 годы, включающий в себя комплекс мер правового организационного обеспечения мероприятий по противодействию коррупции (приказ Минспорта России от 16 сентября 2021 г. № 708).

Минспорт России проводит мероприятия, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, по обеспечению соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также по соблюдению исполнения ими обязанностей. Большое внимание уделяется повышению осведомлённости и правосознания федеральных государственных служащих Министерства, недопустимости коррупционного поведения.

Минспортом России приняты меры по обеспечению открытости информации для пользователей (включая наличие контактной информации, возможность обратной связи и ссылки на нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность Министерства) и её доступности. Для исключения проявления коррупционных рисков при рассмотрении обращений граждан и организаций в Минспорте России работает прямая линия с обратной связью (раздел «Обратная связь» рубрика «Электронные обращения граждан»), а для личного приёма заявителей оборудован и оснащён техническими средствами рабочий кабинет «Общественная приёмная» и информационный стенд при входе в Министерство.

В Минспорте России организована «горячая линия»: т. (495) 725-23-13 для сообщения о фактах коррупции.

В Международный день борьбы с коррупцией по телефону «горячей линии» оказывается консультативная и информационная поддержка граждан по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в Минспорте России.

Пресс-служба Минспорта России

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