Л. Сафин призвал активнее решать проблему транспортной доступности на селе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан принял участие в заседании Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ.

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Сенатор выступил с приветственным словом, а также высказал предложения по повышению эффективности и увеличению объёма строительства автодорог в сельской местности.

Фактически тема Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве отражает общественную повестку, отметил Ленар Сафин. «Сегодня мы вместе с регионами обсуждаем вопросы эффективности строительства дорог на селе. Символично, что диалог проходит в Общественной палате».

«До прошлого года за формирование программы отвечало Федеральное дорожное агентство. Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий направлялись на строительство дорог к социально-значимым объектам: школам и сельсоветам, медпунктам», — рассказал сенатор.

В 2018 году в 55 субъектах Федерации были построены и реконструированы дороги общей протяженностью 865 км, соединено 266 населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства. В 2019 году в 54 регионах введено в эксплуатацию почти 690 км сельских дорог, подъездные пути получили 213 объектов. В 2020 году в 65 субъектах построено и реконструировано 635 км сельских дорог. Подъезды получили 209 объектов.

С прошлого года за формирование программы отвечает Министерство сельского хозяйства РФ, напомнил Ленар Сафин. «На 2021 год были отобраны к реализации 70 объектов в 34 регионах. Общая протяженность – 275 км. По новым критериям приоритет отдается объектам АПК».

К сожалению, отметил сенатор, проблема транспортной доступности на селе остаётся нерешенной, так как обычно объекты АПК расположены за пределами деревень.

Ленар Сафин предложил при формировании программы приоритетными сделать потребности сельских жителей. «Для поддержки сельских жителей необходимо рассмотреть возможность изменения подхода при распределении субсидий. Либо предусмотреть целевое финансирование с выделением в отдельную программу при реализации нацпроектов», — сказал сенатор.

Законодатель также высказался за возможность проведения общественной экспертизы принимаемых в этой сфере решений.

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